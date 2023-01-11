RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Полезен ли попкорн? Диетологи дали окончательный ответ

Фото: Полезен ли для здоровья попкорн (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Когда-то считавшийся лакомством в кинотеатре, попкорн теперь рассматривается как полезная закуска.

Но действительно ли воздушная кукуруза полезна? На этот вопрос дали ответ диетологи в издании Health.

Полезен ли попкорн или нет?

Ответ заключается в том, что это зависит от масла, используемого для его приготовления, любых добавленных приправ и, возможно, самих кукурузных зерен.

Обратите внимание на кукурузу

Кукуруза (даже в лопнувшей форме) — это цельное зерно, а цельные зерна — важный источник основных витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов, борющихся с болезнями.

Цельные зерна также насыщают, потому что они содержат цельное зерно, в отличие от очищенных зерен, которые лишены клетчатки и питательных веществ.

Исследования показывают, что потребление цельного зерна связано с более продолжительной жизнью, меньшим воспалением и меньшим риском сердечных заболеваний, инсульта, рака, диабета и ожирения. Три ежедневные порции цельнозерновых продуктов даже связаны с более низким ИМТ и меньшим количеством жира на животе.

Масло

Когда вы выбираете марку упакованного попкорна, обратите внимание на масло, указанное в ингредиентах. Лучшие масла — это полезные для сердца противовоспалительные мононенасыщенные жиры (МНЖК), особенно масло авокадо и оливковое масло холодного отжима.

Масла с высоким содержанием омега-6 жирных кислот, такие как кукурузное масло, соевое масло, подсолнечное масло, сафлоровое масло и хлопковое масло, как правило, являются противовоспалительными.

Если вы готовите воздушную кукурузу дома - вы можете добавлять туда более полезное масло.

Приправы

Наконец, обратите внимание на добавки в вашей закуске. В магазинном попкорне приправы могут быть такими простыми, как морская соль и черный перец. Или ингредиенты могут включать обычные молочные ингредиенты, такие как масло и сыр.

Некоторые виды попкорна приправлены сахаром или другими подсластителями. Внимательно читайте состав, а лучше готовьте попкорн дома сами.

Читайте также, Клопотенко рассказал, как приготовить попкорн на плите.

Читайте РБК-Украина в Google News
едапопкорн