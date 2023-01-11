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Чи корисний попкорн? Дієтологи дали остаточну відповідь

Фото: Чи корисний для здоров'я попкорн (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Попкорн, який колись вважався ласощами в кінотеатрі, тепер розглядається як корисна закуска.

Але чи справді повітряна кукурудза корисна? На це питання відповіли дієтологи у виданні Health.

Корисний попкорн чи ні?

Відповідь полягає в тому, що це залежить від олії, що використовується для його приготування, будь-яких доданих приправ і, можливо, самих кукурудзяних зерен.

Зверніть увагу на кукурудзу

Кукурудза (навіть у формі, що лопнула) — це цільне зерно, а цілісні зерна — важливе джерело основних вітамінів, мінералів, клітковини та антиоксидантів, що борються з хворобами.

Цілісні зерна також насичують, тому що вони містять незбиране зерно, на відміну від очищених зерен, які позбавлені клітковини та поживних речовин.

Дослідження показують, що споживання цільного зерна пов'язане з більш тривалим життям, меншим запаленням та меншим ризиком серцевих захворювань, інсульту, раку, діабету та ожиріння. Три щоденні порції цільнозернових продуктів навіть пов'язані з нижчою ІМТ та меншою кількістю жиру на животі.

Масло

Коли ви вибираєте марку упакованого попкорну, зверніть увагу на олію, вказану в інгредієнтах. Кращі масла - це корисні для серця протизапальні мононенасичені жири (МНЖК), особливо олія авокадо та оливкова олія холодного віджиму.

Олії з високим вмістом омега-6 жирних кислот, такі як кукурудзяна олія, соєва олія, соняшникова олія, сафлорова олія та бавовняна олія, як правило, є протизапальними.

Якщо ви готуєте повітряну кукурудзу вдома - ви можете додавати туди кориснішу олію.

Приправи

Зрештою, зверніть увагу на добавки у вашій закусці. У магазинному попкорні приправи можуть бути такими простими як морська сіль і чорний перець. Або інгредієнти можуть включати звичайні молочні інгредієнти, такі як олія та сир.

Деякі види попкорну приправлені цукром чи іншими підсолоджувачами. Уважно читайте склад, а краще готуйте попкорн удома самі.

Читайте також, що Клопотенко розповів, як приготувати попкорн на плиті.

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