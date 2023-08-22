Полезны ли для здоровья консервированные сардины, если сравнить их с тунцом

Чем полезны консервированные сардины

Консервированные сардины являются источником питательных веществВ них не только много белка, витамина B12, витамина D и кальция (содержат более 20% дневной нормы), но также они являются хорошим источником железа (содержат более 10% дневной нормы). Кроме того, консервированные сардины содержат почти 100% рекомендуемой суточной нормы жирных кислот омега-3.

Эти продукты могут принести вам огромную пользу: от сердечно-сосудистой системы до когнитивного здоровья.

Недавний обзор, опубликованный в журнале Frontiers in Nutrition за апрель 2023 года, показал, что содержание омега-3 в сардинах обеспечивает важные преимущества для защиты сердца и что их употребление в пищу может превосходить преимущества, которые могут обеспечить пероральные добавки, благодаря их надежному составу питательных веществ.

Хотя необходимы дополнительные исследования, ученые начали изучать синергетическое взаимодействие омега-3 в консервированных сардинах и то, как они взаимодействуют с питательными веществами, такими как кальций, калий, магний, железо и цинк.

Когда они работают вместе, эти питательные вещества могут помочь уменьшить воспаление и окислительный стресс в организме, что, в свою очередь, способствует кровотоку и потенциально снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Консервированные сардины богаты кальцием и витамином D- двумя питательными веществами, которые играют решающую роль в здоровье костей.

Исследования, опубликованные в 2017 году в Journal of Osteoporosis, показали, что недостаточное потребление важных макро- и микроэлементов, таких как кальций и витамин D, может повлиять на здоровье костей и время, необходимое пожилым людям для заживления переломов костей.

Дополнительные исследования показали, что состав питательных веществ различных сортов рыбы (например, сардин) также может оказывать положительное влияние на заживление переломов бедра.

Консервированные сардины полезнее консервированного тунца?

И консервированные сардины, и консервированный тунец содержат одинаковые питательные вещества и способствуют рекомендованному еженедельному потреблению морепродуктов.

Но потребителям советуют учитывать содержание ртути в консервированном тунце по сравнению с консервированными сардинами.

Консервированные сардины содержат меньше ртути, чем консервированный тунец (как светлый, так и белый) из-за их меньшего размера.