Полезны ли замороженные овощи? Врач расставила точки над "i"

Полезны ли замороженные овощи

Эти овощи, как правило, дешевле свежих овощей и имеют более длительный срок хранения, благодаря чему вы получаете максимальную выгоду от покупки. Более того, они доступны круглый год, а это значит, что вы можете наслаждаться любимыми овощами независимо от сезона.

Если вы собираетесь использовать продукт быстро, свежий – хороший выбор. Однако, чтобы снизить риск порчи и отходов, замороженные являются безопасным выбором.

Добавление замороженных овощей в ваш рацион - это простой способ увеличить потребление важных питательных веществ , включая клетчатку, антиоксиданты, витамины и минералы.

Кроме того, исследования показывают, что увеличение потребления овощей может быть связано с меньшим риском таких заболеваний, как сердечные заболевания, рак, диабет 2 типа и т.п.

Пищевая ценность

Поскольку овощи обычно замораживают сразу после уборки, они хранят много питательных веществ.

На самом деле одно исследование показало, что бланширование и замораживание овощей до 2 месяцев существенно не изменило их фитохимическое содержание.

Но другие исследования показывают, что замораживание может по-разному влиять на ценность определенных овощей и отдельных питательных веществ.

Например, одно исследование показало, что замороженная брокколи содержит больше рибофлавина, чем свежая брокколи, тогда как замороженный горошек содержит меньше этого витамина.

В исследовании 2017 года, опубликованном в Journal of Food Composition and Analysis, изучался состав питательных веществ в свежих, свежесохраненных и замороженных фруктах и овощах.

Для имитации обычных схем хранения фруктов и овощей в течение 5 дней после покупки в исследование были включены свежие овощи.

На основе данных, собранных в течение двух лет, ученые установили, что предположения о том, что свежие продукты имеют гораздо большую питательную ценность по сравнению с замороженными, неверны.

Данные показали, что свежие продукты со временем теряют витамины во время хранения в холодильнике.