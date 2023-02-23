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Полезны ли сладкие батончики из аптеки? Стала известна вся правда о них

Фото: Почему не все батончики из аптеки полезны (Скриншот из видео)
Автор: Людмила Жукова

Сладкие батончики, продающиеся в аптеке, не так полезны, как вы думаете. Некоторые из них содержат очень много сахара и жира.

О составе таких аптечных сладостей рассказала в Telegram эксперт по питанию Наталия Мазурик.

Протеиновые батончики

Как оказалось, в одном из батончиков, который назывался протеиновым, в составе больше сахара (сгущенки. Также сверху батончика глазурь и заменитель какао-масла, то есть пальмовое масло. Белков и углеводов таком батончике одинаково, но углеводы - быстрые.

"Пальмовое масло - это дешевый заменитель какао-масло. Часто производители не указывают, гидрогенизированное ли оно. Если да - то это трансжиры. Лучше не покупать кота в мешке", - отметила эксперт.

Какие батончики лучше не покупать в аптеке (фото: Telegram/Наталия Мазурик)

Если ваша цель похудение - такой батончик не подходит.

Также в продаже есть злаковый батончик, якобы тоже полезный. Но с ним такая же ситуация, в его составе сахар, гидрогенизированный жир.

"Он имеет оболочку из сахара и жира. Жир указан гидрогенизированный, поэтому такой батончик покупать точно не стоит", - написала Мазурик.

Какие батончики лучше не покупать в аптеке (фото: Telegram/Наталия Мазурик)

Напомним, что ранее эксперт по питанию рассказала, почему круассан - это не перекус.

Напомним, что эксперт объяснила, сколько раз в сутки нужно есть, чтобы быть стройным и здоровым.

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