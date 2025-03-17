Существуют ли мосты из купюр евро реально? Ответ найдете в этом городе

Как возникли мосты на купюрах евро

В 2002 году, когда Европейский центральный банк начал разрабатывать дизайн новых евро банкнот, было решено изобразить мосты как символ связи между странами ЕС. Проблема заключалась в том, что на банкнотах было только семь номиналов (5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро), а в Евросоюзе на тот момент было 12 стран.

Чтобы избежать зависти среди государств, было решено изобразить абстрактные мосты, объединяющие различные этапы европейской архитектуры - от античности до модерна.

Сравнение купюр и мостов (фото: the-low-countries.com)

Евромосты Спейкениссе

А вы знаете, где можно увидеть мосты, изображенные на евро банкнотах? Это не просто абстракция, а настоящие копии, ставшие частью культурного ландшафта маленького нидерландского города Спейкениссе.

Здесь, в пригороде Роттердама, можно увидеть уникальный арт-проект - евромосты, воспроизводящие мосты, изображенные на банкнотах евро. Эти мосты не только являются частью инфраструктуры города, но и символизируют связь между европейскими странами и их архитектурными традициями.

Сравнение купюр и мостов (фото: the-low-countries.com)

В 2011 году власти Спейкениссе решили воплотить этот проект в реальность, заказав художнику Робину Стаму создание точных копий мостов, изображенных на евро банкнотах. Таким образом, в городе появились семь мостов, каждый из которых соответствует одному из номиналов евро, и каждый из них был построен в точности с рисунка на банкноте. Эти мосты не только функциональны, но и имеют большое художественное и культурное значение для города.

Сравнение купюр и мостов (фото: the-low-countries.com)

Мосты Спейкениссе это больше чем просто элементы инфраструктуры. Они стали частью культурного ландшафта города и привлекают внимание как туристов, так и местных жителей. Кроме того, этот арт-проект подчеркивает связь между европейскими странами и их общей историей. Под каждым мостом установлены таблички, которые указывают на лучший ракурс для просмотра моста, чтобы он максимально напоминал изображение на банкноте.

Сравнение купюр и мостов (фото: the-low-countries.com)

Евромосты Спейкениссе получили высокую оценку даже в Европейском центральном банке, который прислал городским властям благодарственное письмо за воплощение этой идеи в жизнь.

Эти мосты стали не только интересным туристическим объектом, но и символом единства и культурного обмена между европейскими странами. Они повысили туристическую привлекательность Спейкениссе, привлекая внимание к городу как к культурному и архитектурному центру.

Вас может заинтересовать