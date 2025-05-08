Есть ли времена года на Марсе, Уране и других планетах: ответ вас удивит

Как сообщают эксперты, сезонные изменения наблюдаются не только на Земле, но и на других планетах, карликовых планетах и даже спутниках Солнечной системы. При этом они могут сильно отличаться от земных.

Причина смены сезонов на Земле заключается в наклоне оси вращения планеты. По словам астрофизика Гунцзе Ли из Технологического института Джорджии, наша планета наклонена примерно на 23,5 градуса относительно плоскости орбиты. Именно этот наклон вызывает различие в солнечном освещении между полушариями в течение года.

Как объясняет профессор планетологии Университета Аризоны Шейн Бирн, когда Земля находится с одной стороны от Солнца, Северное полушарие обращено к светилу, а Южное - от него. Через полгода ситуация меняется.

Схожим образом работает сезонность и на Марсе. Его ось наклонена примерно на 25 градусов, что близко к земному показателю. Поэтому и смена сезонов на Красной планете происходит в привычном для нас ритме. Однако есть важные отличия: зимой в марсианских полярных регионах формируется не водяной, а углекислотный лед (так называемый сухой лед), который создает характерные трещины на поверхности планеты.

У других планет Солнечной системы сезонность может быть более экстремальной. Например, у Меркурия наклона оси практически нет - поэтому времена года почти отсутствуют.

В противоположность этому, ось Урана наклонена почти на 90 градусов. В результате одна из полярных сторон планеты может быть полностью освещена Солнцем на протяжении нескольких десятилетий, тогда как другая погружается в затяжную темноту. Это делает лето на Уране непрерывно жарким, а зиму - постоянно холодной.

Кроме наклона оси, на сезонные изменения влияет и форма орбиты планеты. Поскольку орбиты большинства планет - не идеальные круги, а эллипсы, расстояние до Солнца в течение года может значительно меняться. Так, у Меркурия и Плутона орбиты весьма вытянуты, что дополнительно усиливает сезонные колебания.

Интересно, что и наклон оси, и форма орбиты могут со временем меняться. Бирн, изучающий климатическую историю Марса, отмечает, что наклон его оси в прошлом мог колебаться от 10 до 40 градусов. Это приводило к сильным изменениям в климатических циклах планеты. Таким образом, нынешнее сходство марсианского наклона с земным можно считать почти случайным совпадением.

"Земле повезло - ось вращения нашей планеты довольно стабильна", - добавляет Ли. Благодаря этому мы уже тысячи лет наблюдаем предсказуемую смену времен года, несмотря на долгосрочные климатические колебания, связанные с изменением орбиты.

Такая стабильность, как полагают ученые, сыграла важную роль в развитии жизни на Земле. Сейчас специалисты изучают условия на экзопланетах, чтобы понять, возможно ли существование жизни в других мирах. Пока же кажется, что мягкие сезоны и устойчивый наклон оси - редкость даже в пределах нашей Солнечной системы.