Действительно ли обезжиренная молочка так полезна, как мы думаем: объяснение врачей

Действительно ли нежирная молочка здоровее

Американская кардиологическая ассоциация и Всемирная организация здравоохранения рекомендует выбирать обезжиренные молочные продукты.

"Эта рекомендация выходит из идеи, что жирные молочные продукты содержат много насыщенных жиров, поэтому выбор версий с меньшим содержанием жира может снизить риск сердечных заболеваний", - объясняет кардиолог и профессор медицины в Университете Тафтса Дариуш Мозаффариан.

Такая рекомендация появилась еще в 1980 году и с того времени большинство исследований влияния молочного жира на здоровье не смогли выявить никаких преимуществ от потребления нежирных молочных продуктов.

Что показывает исследование

В исследованиях, которые проводили опрос людей относительно их диеты, а затем отслеживали состояние их здоровья в течение многих лет, врачи обнаружили связь между потреблением молочных продуктов и снижением риска определенных заболеваний, таких как высокое кровяное давление, сердечно-сосудистые заболевания и диабет 2 типа.

"Такие преимущества часто присутствовали независимо от того, выбирали люди йогурт, сыр или молоко с пониженным содержанием жира, или обычный. И хотя полножирные молочные продукты содержат больше калорий, исследования показали, что те, кто их потребляет, не имеют большей вероятности набрать вес", - объясняет Мозаффариан.

В исследовании, опубликованном в 2018 году, исследователи наблюдали за 136 000 взрослых из 21 страны в течение 9 лет. Они обнаружили, что те, кто употреблял две или более порций молочных продуктов в день, имели на 22% меньше рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний и на 17% меньше вероятность смерти, чем те, кто вообще не употреблял молочных продуктов.

Примечательно, что у тех, кто потреблял большее количество насыщенных жиров из молочных продуктов, не было большей вероятности развития сердечных заболеваний или смерти.

В другом обширном анализе 2018 года исследователи объединили результаты 16 исследований с участием более 63 000 взрослых. Они обнаружили, что в среднем в течение 9 лет те, кто имел более высокий уровень молочных жиров в крови, имели на 29% меньше риска заболеть диабетом 2 типа, чем те, кто имел более низкий уровень.

"Это открытие свидетельствует о том, что потребление молочного жира может оказаться полезным", - добавляет кардиолог.

При этом он отмечает, что эти исследования не могут доказать, что молочные продукты сами по себе снижают определенные риски заболеваний. Для этого нужны долгосрочные клинические испытания, которые не проводились.

"Но краткосрочные исследования показали, что потребление молочных продуктов, в том числе обезжиренных молочных продуктов, снижало артериальное давление участников и не увеличивало вес и не повышало уровень "плохого холестерина" - это снова свидетельствует о том, что молочный жир не вреден для здоровья" сердца", - говорит врач.

Какую пользу дает молочка

Йогурт и творог могут обеспечивать полезные бактерии вашему кишечнику. Они также содержат и другие полезные молекулы, образованные во время брожения, включая витамин К, связанный со здоровьем сердца.

Более твердые сыры, такие как чеддер и пармезан, приводят к более постепенному всасыванию жиров в кровь, чем творог и сливочное масло, что может помочь вам дольше чувствовать сытость.

Также молочная кислота может снижать уровень "плохого" холестерина в организме и улучшать пищеварение.

Врачи советуют включать одну-две порции йогурта и сыра в день. При этом лучше избегать продуктов с добавленным сахаром.

Также следует выбирать обычные молочные продукты, а не обезжиренные, потому что когда выделяют природные жиры, то теряются некоторые витамины, такие как витамины A и D.

Вместо сливочного масла следует использовать растительные масла - оливковое, рапсовое или соевое, поскольку масло и сливки повышают уровень холестерина в крови больше, чем другие источники молочного жира.

При этом медики отмечают, если у вас высокий уровень холестерина в крови, то следует обсудить выбор молочных продуктов со своим врачом.