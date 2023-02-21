Бывает ли у котов депрессия и как она проявляется: обратите внимание на эти признаки
Коты, как собаки и люди, могут испытывать множество разных эмоций и чувств. Распознать их у этих домашних любимцев бывает очень непросто. А коты на самом деле умеют радоваться, злиться, грустить и даже испытывать депрессию.
Как проявляется депрессия у котов - читайте в материале ниже.
Симптомы депрессии у котов
Зоопсихологи выделяют 10 основных признаков депрессии у котов:
- Апатия, отказ от еды и вкусностей, отказ от активности
- Повышенная раздражительность, желание спрятаться, остаться в одиночестве
- Резкие перепады настроения
- Отказ ухаживать за своей шерстью
- Порча мебели и других предметов
- Жалобное мяуканье, порой без всякой на то причины
- Отказ ходить в туалет в свой лоток
- Попытки метить территорию у стерилизованных котов
- Изменение поведения: ласковая кошка внезапно становится агрессивной
Владельцы котов не всегда распознают первые признаки депрессии у животного. А временами психологические проблемы можно спутать с гормональной перестановкой или проблемами с внутренними органами.
Поэтому, если вы обнаружили у своего любимца признаки, которые описаны выше - следует как можно быстрее обратиться за консультацией к ветеринару.
Причины возникновения депрессии у котов
Самая частая причина - изменение привычного уклада жизни, привычек, места проживания у животного. Для депрессии коту будет достаточно поменять владельца, переехать в другой дом.
У кошек причиной может стать потеря потомства - они часто начинают грустить, когда котята подрастают и их отдают в новые семьи. Или же кошка потеряла еще не рожденных котят.
Еще причинами депрессии могут быть:
- Появление в доме еще одного животного
- Проявление жестокости к коту со стороны хозяина или других членов семьи
- Отсутствие внимания хозяина
- Дефицит витаминов и минералов
- Наступление периода половой охоты и невозможность выплеснуть накопленную энергию
Что может сделать хозяин
В первую очередь - показать кота ветеринару. Если есть такая потребность - проконсультироваться с зоопсихологом.
Также стоит больше времени уделять животному - играть, гладить, разговаривать, общаться. Если кот отказывается от активных игр - не нужно его заставлять. Можно угостить его вкусностями, посидеть рядом, погладить, вычесать шерсть (если кот это любит), ласково с ним поговорить.
Коты очень радуются новым подаркам - когтеточка, лежанка, домик, игрушки. Их можно купить в зоомагазине или сделать собственными руками. Создайте своему питомцу больше пространства для игр.
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