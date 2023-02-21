Чи буває у котів депресія і як вона проявляється: зверніть увагу на ці ознаки
Коти, як собаки та люди, можуть відчувати безліч різних емоцій та почуттів. Розпізнати їх у цих домашніх улюбленців дуже непросто. А коти насправді вміють радіти, злитися, сумувати та навіть страждати від депресії.
Як проявляється депресія у котів – читайте у матеріалі нижче.
Симптоми депресії у котів
Зоопсихологи виділяють 10 основних ознак депресії у котів:
- Апатія, відмова від їжі та смаколиків, відмова від активності
- Підвищена дратівливість, бажання сховатися, залишитися на самоті
- Різкі перепади настрою
- Відмова доглядати за своєю шерстю
- Псування меблів та інших предметів
- Жалобне нявкання, часом без будь-якої причини
- Відмова ходити в туалет у свій лоток
- Спроби мітити територію у стерилізованих котів
- Зміна поведінки: лагідна кішка раптово стає агресивною
Власники котів не завжди розпізнають перші ознаки депресії у тварини. А часом психологічні проблеми можна сплутати з гормональною перестановкою чи проблемами із внутрішніми органами.
Тому, якщо ви виявили у свого улюбленця ознаки, які описані вище - слід якнайшвидше звернутися за консультацією до ветеринара.
Причини виникнення депресії у котів
Найчастіша причина – зміна звичного способу життя, звичок, місця проживання у тварини. Для депресії коту достатньо буде поміняти власника, переїхати в інший будинок.
У кішок причиною може стати втрата потомства - вони часто починають сумувати, коли кошенята підростають і віддають їх у нові сім'ї. Або ж кішка втратила ще не народжених кошенят.
Ще причинами депресії можуть бути:
- Поява в будинку ще однієї тварини
- Прояв жорстокості до кота з боку господаря чи інших членів сім'ї
- Відсутність уваги господаря
- Дефіцит вітамінів та мінералів
- Настання періоду статевого полювання та неможливість виплеснути накопичену енергію
Що може зробити господар
Насамперед - показати кота ветеринару. Якщо є така потреба – проконсультуватися із зоопсихологом.
Також варто більше часу приділяти тварині – грати, гладити, розмовляти, спілкуватися. Якщо кіт відмовляється від активних ігор – не треба його примушувати. Можна пригостити його смаколиками, посидіти поряд, погладити, вичесати шерсть (якщо кіт любить), ласкаво з ним поговорити.
Коти дуже радіють новим подарункам - кігтеточка, лежанка, будиночок, іграшки. Їх можна купити у зоомагазині або зробити власноруч. Створіть своєму вихованцю більше простору для ігор.
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