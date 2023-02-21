Чи буває у котів депресія і як вона проявляється: зверніть увагу на ці ознаки

Коти, як собаки та люди, можуть відчувати безліч різних емоцій та почуттів. Розпізнати їх у цих домашніх улюбленців дуже непросто. А коти насправді вміють радіти, злитися, сумувати та навіть страждати від депресії.

Як проявляється депресія у котів – читайте у матеріалі нижче.

Симптоми депресії у котів

Зоопсихологи виділяють 10 основних ознак депресії у котів:

Апатія, відмова від їжі та смаколиків, відмова від активності

Підвищена дратівливість, бажання сховатися, залишитися на самоті

Різкі перепади настрою

Відмова доглядати за своєю шерстю

Псування меблів та інших предметів

Жалобне нявкання, часом без будь-якої причини

Відмова ходити в туалет у свій лоток

Спроби мітити територію у стерилізованих котів

Зміна поведінки: лагідна кішка раптово стає агресивною

Власники котів не завжди розпізнають перші ознаки депресії у тварини. А часом психологічні проблеми можна сплутати з гормональною перестановкою чи проблемами із внутрішніми органами.

Тому, якщо ви виявили у свого улюбленця ознаки, які описані вище - слід якнайшвидше звернутися за консультацією до ветеринара.

Причини виникнення депресії у котів

Найчастіша причина – зміна звичного способу життя, звичок, місця проживання у тварини. Для депресії коту достатньо буде поміняти власника, переїхати в інший будинок.

У кішок причиною може стати втрата потомства - вони часто починають сумувати, коли кошенята підростають і віддають їх у нові сім'ї. Або ж кішка втратила ще не народжених кошенят.

Ще причинами депресії можуть бути:

Поява в будинку ще однієї тварини

Прояв жорстокості до кота з боку господаря чи інших членів сім'ї

Відсутність уваги господаря

Дефіцит вітамінів та мінералів

Настання періоду статевого полювання та неможливість виплеснути накопичену енергію

Що може зробити господар

Насамперед - показати кота ветеринару. Якщо є така потреба – проконсультуватися із зоопсихологом.

Також варто більше часу приділяти тварині – грати, гладити, розмовляти, спілкуватися. Якщо кіт відмовляється від активних ігор – не треба його примушувати. Можна пригостити його смаколиками, посидіти поряд, погладити, вичесати шерсть (якщо кіт любить), ласкаво з ним поговорити.

Коти дуже радіють новим подарункам - кігтеточка, лежанка, будиночок, іграшки. Їх можна купити у зоомагазині або зробити власноруч. Створіть своєму вихованцю більше простору для ігор.