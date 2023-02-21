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Чи буває у котів депресія і як вона проявляється: зверніть увагу на ці ознаки

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Вівторок 21 лютого 2023 18:48
Чи буває у котів депресія і як вона проявляється: зверніть увагу на ці ознаки Як проявляється депресія у котів (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Коти, як собаки та люди, можуть відчувати безліч різних емоцій та почуттів. Розпізнати їх у цих домашніх улюбленців дуже непросто. А коти насправді вміють радіти, злитися, сумувати та навіть страждати від депресії.

Як проявляється депресія у котів – читайте у матеріалі нижче.

Симптоми депресії у котів

Зоопсихологи виділяють 10 основних ознак депресії у котів:

  • Апатія, відмова від їжі та смаколиків, відмова від активності
  • Підвищена дратівливість, бажання сховатися, залишитися на самоті
  • Різкі перепади настрою
  • Відмова доглядати за своєю шерстю
  • Псування меблів та інших предметів
  • Жалобне нявкання, часом без будь-якої причини
  • Відмова ходити в туалет у свій лоток
  • Спроби мітити територію у стерилізованих котів
  • Зміна поведінки: лагідна кішка раптово стає агресивною

Власники котів не завжди розпізнають перші ознаки депресії у тварини. А часом психологічні проблеми можна сплутати з гормональною перестановкою чи проблемами із внутрішніми органами.

Тому, якщо ви виявили у свого улюбленця ознаки, які описані вище - слід якнайшвидше звернутися за консультацією до ветеринара.

Причини виникнення депресії у котів

Найчастіша причина – зміна звичного способу життя, звичок, місця проживання у тварини. Для депресії коту достатньо буде поміняти власника, переїхати в інший будинок.

У кішок причиною може стати втрата потомства - вони часто починають сумувати, коли кошенята підростають і віддають їх у нові сім'ї. Або ж кішка втратила ще не народжених кошенят.

Ще причинами депресії можуть бути:

  • Поява в будинку ще однієї тварини
  • Прояв жорстокості до кота з боку господаря чи інших членів сім'ї
  • Відсутність уваги господаря
  • Дефіцит вітамінів та мінералів
  • Настання періоду статевого полювання та неможливість виплеснути накопичену енергію

Що може зробити господар

Насамперед - показати кота ветеринару. Якщо є така потреба – проконсультуватися із зоопсихологом.

Також варто більше часу приділяти тварині – грати, гладити, розмовляти, спілкуватися. Якщо кіт відмовляється від активних ігор – не треба його примушувати. Можна пригостити його смаколиками, посидіти поряд, погладити, вичесати шерсть (якщо кіт любить), ласкаво з ним поговорити.

Коти дуже радіють новим подарункам - кігтеточка, лежанка, будиночок, іграшки. Їх можна купити у зоомагазині або зробити власноруч. Створіть своєму вихованцю більше простору для ігор.

До речі, ми писали про те, чим категорично не можна годувати котів.

А ще розповідали про те, чому коти одних людей люблять, а інших - ні.

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