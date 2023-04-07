Будут ли военные на ротации получать выплаты: объяснение

Военнослужащие находятся в зоне боевых действий непостоянно. Время от времени они едут на ротацию, чтобы их заменили другие военные. В соответствии с местонахождением бойца может изменяться и сумма выплат, которые он получает.
Сколько получают военные на ротации - читайте ниже в материале Styler.
1 февраля 2023 года вступил в силу Порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил обороны Украины и сотрудникам системы МВД.
Дополнительные денежные вознаграждения 30 000 и 100 000 гривен военнослужащие получают по новым правилам в соответствии с Порядком. Сейчас это зависит от того, находится ли военный на ротации или в тылу, или непосредственно в зоне проведения боевых действий.
Если подразделение находилось на передовой, а сейчас на ротации, эти военнослужащие будут получать дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен.
Также следует учесть момент, что подразделение должно быть в составе группировок Сил обороны или в резерве Главнокомандующего.
В то же время денежное вознаграждение не будет выплачиваться проходящим службу в воинских частях и подразделениях, не входящих в состав группировок Сил обороны или резерва Главнокомандующего и находящихся за пределами районов ведения боевых действий.
Ранее мы говорили, какие выплаты после демобилизации могут получать военные.
Читайте также, кто имеет право на отсрочку от мобилизации.