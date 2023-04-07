Будут ли военные на ротации получать выплаты: объяснение

Военнослужащие находятся в зоне боевых действий непостоянно. Время от времени они едут на ротацию, чтобы их заменили другие военные. В соответствии с местонахождением бойца может изменяться и сумма выплат, которые он получает.

Сколько получают военные на ротации - читайте ниже в материале Styler.

Лишают ли вознаграждений тех, кто на ротации

1 февраля 2023 года вступил в силу Порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил обороны Украины и сотрудникам системы МВД.

Дополнительные денежные вознаграждения 30 000 и 100 000 гривен военнослужащие получают по новым правилам в соответствии с Порядком. Сейчас это зависит от того, находится ли военный на ротации или в тылу, или непосредственно в зоне проведения боевых действий.

Если подразделение находилось на передовой, а сейчас на ротации, эти военнослужащие будут получать дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен.

Также следует учесть момент, что подразделение должно быть в составе группировок Сил обороны или в резерве Главнокомандующего.

Кто продолжит получать 100 000 гривен

моряки

военные медики

военнослужащие ракетных войск и артиллерии

летчики за время выполнения полетов в районах ведения боевых действий

военнослужащие, участвующие в боевых действиях на линии столкновения

зенитно-ракетные войска и противовоздушные войска, выполняющие задачи в районе проведения боевых действий

В то же время денежное вознаграждение не будет выплачиваться проходящим службу в воинских частях и подразделениях, не входящих в состав группировок Сил обороны или резерва Главнокомандующего и находящихся за пределами районов ведения боевых действий.