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Будут ли военные на ротации получать выплаты: объяснение

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Украина, Пятница 07 апреля 2023 10:23
Будут ли военные на ротации получать выплаты: объяснение Какие выплаты получают военные на ротации (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Военнослужащие находятся в зоне боевых действий непостоянно. Время от времени они едут на ротацию, чтобы их заменили другие военные. В соответствии с местонахождением бойца может изменяться и сумма выплат, которые он получает.

Сколько получают военные на ротации - читайте ниже в материале Styler.

Лишают ли вознаграждений тех, кто на ротации

1 февраля 2023 года вступил в силу Порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил обороны Украины и сотрудникам системы МВД.

Дополнительные денежные вознаграждения 30 000 и 100 000 гривен военнослужащие получают по новым правилам в соответствии с Порядком. Сейчас это зависит от того, находится ли военный на ротации или в тылу, или непосредственно в зоне проведения боевых действий.

Если подразделение находилось на передовой, а сейчас на ротации, эти военнослужащие будут получать дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен.

Также следует учесть момент, что подразделение должно быть в составе группировок Сил обороны или в резерве Главнокомандующего.

Кто продолжит получать 100 000 гривен

  • моряки
  • военные медики
  • военнослужащие ракетных войск и артиллерии
  • летчики за время выполнения полетов в районах ведения боевых действий
  • военнослужащие, участвующие в боевых действиях на линии столкновения
  • зенитно-ракетные войска и противовоздушные войска, выполняющие задачи в районе проведения боевых действий

В то же время денежное вознаграждение не будет выплачиваться проходящим службу в воинских частях и подразделениях, не входящих в состав группировок Сил обороны или резерва Главнокомандующего и находящихся за пределами районов ведения боевых действий.

Ранее мы говорили, какие выплаты после демобилизации могут получать военные.

Читайте также, кто имеет право на отсрочку от мобилизации.

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