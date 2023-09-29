Безопасно ли есть кожуру фруктов, особенно с восковым напылением: объяснение нутрициолога

Большинство родителей запрещает детям есть фрукты с кожурой, потому что это вроде бы как может навредить здоровью. Часто это становится привычкой во взрослой жизни. Но можно ли есть кожуру и какие опасности она скрывает?

Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram .

Безопасно ли есть кожуру фруктов

"Есть климактерические (climacteric) фрукты - бананы, персики, яблоки, авокадо, дыня, киви, сливы, груши. Они "дышат" и выделяют бесцветный газ этилен, работающий по принципу положительной обратной связи. Фрукты сами его производят и сами на него реагируют - зреют, даже после сбора урожая. Такие плоды с легкостью созревают прямо на подоконнике", - объясняет эксперт.

Также есть неклимактерические (non-climacteric) фрукты - клубника, виноград, малина, цитрусы. После сбора урожая такие не созревают и не становятся слаще. Значит, сорвать и доставить в продажу их надо спелыми, чтобы потребитель покупал сладкими.

"Апельсин можно есть с цедрой - это вкусно, круто и полезно. В зависимости от территории роста, цитрусы могут быть супер спелыми и сладкими, но снаружи зелеными. Это зависит просто от ночной температуры в регионе - температура опускаться до 12 градусов, тогда фрукт становится более желтым или красным" - говорит нутрициолог.

Она добавляет, что снаружи зеленоватые фрукты настораживают покупателя. Поэтому производители применяют дегрининг - процесс обработки цитрусовым этиленом. Обычно газом обрабатывают климатические фрукты, которые благодаря этому созревают.

"Цитрусовые не созревают, то есть не становятся слаще, но обрабатывать этиленом их все равно нужно, чтобы кожура изменила цвет и радовала покупателей, привыкших к понятному миру, где зеленое - незрелое, а желтое, оранжевое и красное - зрелое. С точки зрения здоровья газ - не вредный", - говорит Голобородько.

Также она отмечает, что восковое напыление легко смыть теплой водой или специальными спреями для мытья овощей и фруктов.

"В кожуре плодов есть нутриенты, ценность которых часто круче мякоти яблок, картофеля, огурца, баклажана, тыквы, киви, груши, апельсина и других фруктах. Но эту клетчатку мы не перевариваем, а еще возникают трудности очищения кожуры и иногда она горькая", - добавила нутрициолог.

Содержит ли кожура пестициды

"Если очень боитесь пестицидов, то изучите список Dirty dosen (список фруктов, которые считаются наиболее загрязненными. - Ред.). Выбирайте локальные сезонные и органические продукты, если финансы позволяют", - советует специалист.

Также Голобородько добавляет, что мытье фруктов теплой водой удаляет 40-42% пестицидов, которые могут быть в кожуре.

"Небольшое количество пестицидов не так вредно, по сравнению с той пользой, которая есть в цельных фруктах и овощах. Количество пестицидов во всех странах достаточно жестко регулируется и редко превышает нормы (в среднем, около 4% рынка)", - говорит нутрициолог.

Ежегодно Environmental working group исследует продукты загрязнения пестицидами. Результатом этой работы является публикация двух списков - Dirty dozen list - наиболее загрязненные пестицидами продукты, которые лучше покупать выращенными органическим способом, и Clean fifteen list - продукты, которые можно покупать без ограничений.

Эти исследования проводились в штатах, но списком можно воспользоваться и в Европе.

Самые "грязные" продукты, особенно не во время сезона: клубника, шпинат, листовая зелень, нектарины, яблоки, виноград, черешня, персик, груша, сладкий перец, стебли сельдерея, томат.

"Чистые" продукты: авокадо, кукуруза, ананас, лук, папайя, (замороженный) зеленый горошек, баклажан, спаржа, брокколи, капуста, киви, цветная капуста, грибы, дыня.