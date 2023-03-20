Безопасно ли носить стринги? Гинеколог дала точный ответ

Безопасны ли стринги?

По словам гинеколога, если вы не носите это нижнее белье постоянно, никакого вреда вашему организму вы не наносите.

Такое нижнее белье любят носить как подростки, так и взрослые женщины.

В чем же опасность

Очень часто возникает мацерация, то есть натирание промежности очень узкой полоской нижнего белья. Тогда это может вызвать дискомфорт.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание, это то, что у любительниц стрингов частыми бывают воспалительные процессы влагалища.

Это происходит из-за того, что узкая полосочка стрингов двигается вместе с вами, и содержание флоры из анального отверстия может попадать во влагалище, что может вызвать различные воспалительные процессы.

Но если с вами такое не случается, стринги вполне безопасны для женского здоровья.

Важно также для повседневной носки отдавать выбор натуральным тканям, а не синтетике. И это касается не только стрингов, но и других видов нижнего белья.

Какие виды стрингов бывают?

Различают 4 разновидности стрингов: T-стринги, G-стринги, V-стринги и C-стринги.

T-стринги сзади образуют сечение всего из трех тонких тканевых линий в виде буквы "T", в то время как G-стринги сзади образуют небольшой треугольник, V-стринги похожи на G-версию, но треугольник образован из тонких линий, в центре которых нет ткани, а C-стринги не имеют боковых креплений (их надевают под платья с вырезом к талии), держатся за счет своей конструкции, напоминающей каркас, из тонких силиконовых полосок на обоих концах.

Виды женских трусиков (фото: Википедия)