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Безопасна ли лазерная эпиляция: дерматолог расставила точки над "i"

Фото: Безопасна ли лазерная эпиляция (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Лазерная эпиляция- это метод удаления волосков, базирующийся на использовании лазерного луча. Во время процедуры лазер поглощает пигмент (меланин), находящийся у волосяных фолликулов. После поглощения энергии лазера волосяной фолликул перегревается и уничтожается, что приводит к прекращению роста волос.

Безопасна ли такая процедура или нет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова дерматологини Елены Березиной в программе на YouTube.

Безопасна ли процедура лазерной эпиляции?

По словам дерматолога, процедура удаления волос лазером – это абсолютно комфортный процесс, который подходит всем и помогает почти навсегда избавиться от нежелательных волосков.

"Это очень безопасно, при использовании лазера волосяной фолликул прекращает свое существование, и следующий волосяной фолликул будет расти уже более ослабленным и замедленным", - рассказала Березина.

Кому нельзя делать лазерную эпиляцию (фото: freepik.com)

На внутренние органы лазерная эпиляция абсолютно не влияет.

Кому нельзя делать лазерную эпиляцию

Есть женщины, у которых седые волосы - им эта процедура будет малоэффективна потому, что пигмент очень слаб.

Пока все меняется, потому и блондинки могут проходить процедуру.

С какого возраста можно производить лазерную эпиляцию

По словам дерматолога, процедуру можно делать в любом возрасте, если это ребенок - то нужно согласие родителей.

Можно ли беременным женщинам делать процедуру?

Елена Березина сообщила, что беременные женщины и кормящие грудью - не могут делать лазерную эпиляцию. Дело в том, что у них меняется гормональный фон и не было никаких исследований, как влияет процедура на женщин в таких состояниях.

Кому нельзя производить лазерную эпиляцию?

Противопоказания лазерной эпиляции также есть, как и в хоть какой косметологической процедуре. К ним относятся:

  • онкология;
  • варикоз;
  • герпес в острой стадии;
  • сахарный диабет;
  • гепатит;
  • нарушение свертывания крови
  • беременность на любом сроке и период лактации;
  • ожоги, шрамы, рубцы.

 

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