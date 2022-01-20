Чотири ознаки серйозних проблем з нирками, які з'являються кілька разів на день

Доктор Крішан каже, щоб нирки залишалися здоровими, потрібно звертати увагу на те, коли щось "йде не так".

Залежно від того, в чому саме полягає проблема, симптоми можуть відрізнятися.

Як по сечі визначити проблему з нирками?

Вона описала чотири попереджувальні ознаки проблем з нирками, які ви можете помітити, коли йдете в туалет:

каламутна сеча,

смердюча сеча,

піниста сеча

кривава сеча.

"Якщо є проблема з виділенням крові з сечею і все таке, вам дійсно потрібно поставитися до цього серйозно", - заявляє медик.

Поява крові в сечі - симптом, який зазвичай розвивається пізніше, якщо хвороба нирок не виявлена на ранній стадії або якщо вона прогресує, незважаючи на лікування.

Не тільки сеча може попереджати про проблеми з нирками

За словами доктора Крішан, інші ознаки можуть включати:

одутле обличчя,

задишку,

утому,

опухлі щиколотки,

головний біль.

Медик зробила висновок, що коли з вашими нирками щось не так, це може вплинути на інші аспекти вашого здоров'я.

Як захистити нирки?

Пийте багато рідини. Важливо, щоб ви випивали два-три літри води в день.

"Деяким людям важко пити воду, тому додавайте фрукти, і пам'ятайте, ваші фрукти і овочі враховуються так само, як ваші чашки чаю і кави", - радить лікар.

Дотримуйтеся дієти. Слідкуйте за добавками, переконайтеся, що ви не приймаєте надмірну кількість кальцію, а також обмежте споживання алкоголю.