Красный маникюр - вечная классика, которая всегда в тренде: идеи дизайнов на осень 2024

Красные ногти невероятно универсальны. Независимо от того, собираетесь ли вы на официальное мероприятие, случайный выход в свет или на работу, красные ногти добавят изюминки в любой образ.

Маникюр на каждый день (фото: instagram.com/lyudi.beauty_obolon)

Красный гель-лак будет выглядеть роскошно и дорого как на длинных ногтях, так и на коротких разной формы.

Такой нейл-арт всегда будет в тренде (коллаж: РБК-Украина)

Если вы хотите разнообразить однотонный маникюр, на одном или двух ногтях можно сделать интересный дизайн омбре или, как его еще называют, градиент. Это плавный переход от одного оттенка к другому.

Дизайн омбре (фото: instagram.com/nail_idea18)

Также можно сочетать в одном маникюре красный и белые оттенки. А также дополнить ноготки изысканными лиственными узорами с помощью стемпинга – то есть перенесения рисунка с трафарета при помощи штампа.

Дизайн со стемпингом (фото: instagram.com/margarita_kopotiy)

С помощью стемпинга или же специальных наклеек также можно создать популярный в этом сезоне леопардовый принт на ногтях.

Вариант с трендовым леопардовым принтом (фото: instagram.com/odessa_modelka)

Если вы хотите создать стильный маникюр на осень, разбавьте однотонное покрытие дизайном с сухоцветами. Сухоцветы - это высушенные живые цветы и листья разных форм, цветов и размеров. Их сушат и выравнивают специальным образом, чтобы они могли плотно прилегать к ногтевой пластине и не мешать в повседневных делах.

Маникюр с сухоцветами (фото: instagram.com/mariana_sirant_nails)

Красивым будет сочетание нюдового и красного оттенков. Такой дизайн можно дополнить рисунком, геометрическими линиями или стемпингом.

Красный маникюр с нюдом (фото: instagram.com/btimess.od)

Однотонный красный нейл-арт можно разнообразить матовым топом. Его также можно скомбинировать в одном маникюре с телесным оттенком гель-лака и цветочными узорами.

Красный маникюр с матовым топом (фото: instagram.com/nail_studio_logatskaya_)