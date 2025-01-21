"Красные флажки" на первом свидании: какое поведение женщины оттолкнет любого мужчину

Первое свидание имеет большое значение для обоих партнеров, поскольку от него зависит, будет ли развитие у отношений. Существует немало "красных флажков", которые могут оттолкнуть другого человека.
Какое поведение женщины на первом свидании может сразу оттолкнуть любого мужчину, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
Первое свидание - это по сути знакомство. И хотя мы стараемся всегда показать себя с самой лучшей стороны, характер все равно можно увидеть - по определенным "красным флажкам". На что нужно обратить внимание мужчине во время знакомства с женщиной?
Если ваша собеседница грубо обращается с вами или с окружающими, это может быть признаком ее общего поведения.
Если она постоянно вспоминает своих бывших партнеров, это может свидетельствовать о том, что она еще не готова к новым отношениям.
"Конечно, если вы устраиваете женщине допрос относительно ее прошлого, то она вынуждена будет рассказывать о бывших. Но не стоит эту тему поднимать во время первого свидания, поскольку ваша заинтересованность должна быть к тому человеку, который сейчас рядом, а не к тому, который был в прошлом", - объясняет коуч.
Если ее истории не совпадают или она часто меняет версии событий, это может быть признаком лжи. И если женщина с первого свидания так делает, то в будущем могут возникать проблемы.
Если она не задает вам вопросов и не интересуется вашими интересами, это может свидетельствовать об эгоизме.
"Не спешит делает выводы. Спросите у женщины, почему она не интересуется вашей жизнью и посмотрите на ее реакцию. Она вам скажет больше, чем сам ответ", - советует эксперт.
Если она постоянно критикует вас или других, это может быть признаком контролирующего поведения.
Если она не уважает ваши личные границы или пытается заставить вас делать то, что вам некомфортно, это серьезный сигнал.
Если она открыто флиртует с другими людьми во время вашего свидания, это может свидетельствовать об отсутствии серьезных намерений.
"Это однозначный "ред флег" - флирт с кем-то в вашем присутствии", - подчеркивает специалист.
Если она уже на первом свидании проявляет ревность, это может быть признаком будущих проблем в отношениях.
"Эти "красные флажки" могут помочь вам лучше понять, стоит ли продолжать общение с этим человеком. Первые свидания нужны именно для того, чтобы увидеть человека и выяснить, есть ли у вас что-то общее. Будьте внимательны и помните - первое впечатление чаще всего верное", - резюмирует Виталий Курсик.
Ранее мы писали о том, должен ли мужчина всегда делать первый шаг и ухаживать.
А еще рассказывали о том, когда должен быть первый секс - на первом свидании, третьем или еще позже.