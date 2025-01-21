"Красные флажки" на первом свидании: какое поведение женщины оттолкнет любого мужчину

Первое свидание - это по сути знакомство. И хотя мы стараемся всегда показать себя с самой лучшей стороны, характер все равно можно увидеть - по определенным "красным флажкам". На что нужно обратить внимание мужчине во время знакомства с женщиной?

Грубое поведение

Если ваша собеседница грубо обращается с вами или с окружающими, это может быть признаком ее общего поведения.

Постоянные разговоры о бывших

Если она постоянно вспоминает своих бывших партнеров, это может свидетельствовать о том, что она еще не готова к новым отношениям.

"Конечно, если вы устраиваете женщине допрос относительно ее прошлого, то она вынуждена будет рассказывать о бывших. Но не стоит эту тему поднимать во время первого свидания, поскольку ваша заинтересованность должна быть к тому человеку, который сейчас рядом, а не к тому, который был в прошлом", - объясняет коуч.

Непоследовательность в рассказах

Если ее истории не совпадают или она часто меняет версии событий, это может быть признаком лжи. И если женщина с первого свидания так делает, то в будущем могут возникать проблемы.

Отсутствие интереса к вам

Если она не задает вам вопросов и не интересуется вашими интересами, это может свидетельствовать об эгоизме.

"Не спешит делает выводы. Спросите у женщины, почему она не интересуется вашей жизнью и посмотрите на ее реакцию. Она вам скажет больше, чем сам ответ", - советует эксперт.

Чрезмерная критика

Если она постоянно критикует вас или других, это может быть признаком контролирующего поведения.

Неуважение к вашим границам

Если она не уважает ваши личные границы или пытается заставить вас делать то, что вам некомфортно, это серьезный сигнал.

Флирт с другими людьми

Если она открыто флиртует с другими людьми во время вашего свидания, это может свидетельствовать об отсутствии серьезных намерений.

"Это однозначный "ред флег" - флирт с кем-то в вашем присутствии", - подчеркивает специалист.

Чрезмерная ревность

Если она уже на первом свидании проявляет ревность, это может быть признаком будущих проблем в отношениях.

"Эти "красные флажки" могут помочь вам лучше понять, стоит ли продолжать общение с этим человеком. Первые свидания нужны именно для того, чтобы увидеть человека и выяснить, есть ли у вас что-то общее. Будьте внимательны и помните - первое впечатление чаще всего верное", - резюмирует Виталий Курсик.