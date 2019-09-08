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У Чернігівській області загинув військовослужбовець

Новини » Надзвичайні події    08.09.2019 - 03:15
У Чернігівській області загинув військовослужбовець
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Військовий загинув під час пересування техніки внаслідок порушення заходів безпеки

У Чернігівській області біля села Гончарівське 7 вересня 2019 року, під час переміщення техніки внаслідок порушення заходів безпеки загинув військовослужбовець військової служби за контрактом військової частини оперативного командування "Північ". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook командування.

"З приводу трагічного випадку командування ОК "Північ" висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна та світла пам'ять захиснику України", - йдеться на повідомлення.

За фактом для з’ясування причин і обставин трагедії в оперативному командуванні призначене службове розслідування.

Випадок внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, на Донбасі протягом минулої доби 5 вересня бойовики 21 раз порушили перемир'я, один український військовослужбовець загинув та ще один отримав поранення.

У позаминулу добу, 6 вересня, у районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 раз порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових не було.

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