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На Донбасі від ворожого обстрілу загинув український воїн: фото героя

STYLERЖиття    04.10.2019 - 19:24
На Донбасі від ворожого обстрілу загинув український воїн: фото героя
На Донеччині загинув український військовий Юрій Тишик (фото: колаж РБК-Україна)

На Донеччині загинув старший солдат

Вчора, 3 жовтня, ворожа куля забрала життя старшого солдата Юрія Тишика, який перебував на передовій у зоні проведення ООС. Про це повідомляє прес-служба 14 окремої механізованої бригади на своїй сторінці в Facebook.

Юрію було всього 28 років. Він віддав своє життя за те, що у що вірив - за Україну, за волю і честь українського народу.

На Донбасі від ворожого обстрілу загинув український воїн: фото героя

Юрій Тишик (фото: facebook.com/14ombr)

"Командування та особовий склад військової частини висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблого. Знаходимося в скорботі разом з вами", - йдеться в повідомленні бригади.

Користувачі мережі також прокоментували важку втрату.

  • Вічна слава тобі Герой! Земний уклін! Царство небесне. Співчуття рідним;
  • Спочивай з миром Синку Герой! Вічна пам'ять Герою! Співчуття рідним і терпіння;
  • Серце болить від таких новин. Земля йому пухом, царство небесне.

На Донбасі від ворожого обстрілу загинув український воїн: фото героя

На Донбасі від ворожого обстрілу загинув український воїн: фото героя

На Донбасі від ворожого обстрілу загинув український воїн: фото героя

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що на Донбасі після обстрілу бойовиків 27 вересня загинув український військовий, боєць Нацгвардії Олександр Марків. Зазначається, що Олександр хоробро воював і віддав своє життя за мирне небо над Україною.

Раніше повідомлялося про те, що під Тернополем трагічно помер молодий ветеран АТО Микола Мучинский, який сам вирішив захищати Україну під час війни на Донбасі.

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