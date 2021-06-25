У Чернівцях тролейбус під час руху "загубив" двері (відео)
У місті Чернівцях в тролейбусі під час руху відпали двері. Через це ніхто не постраждав.
Про це в Facebook повідомив Вадим Українець.
Так, інцидент стався у п'ятницю, 25 червня. Як розповів очевидець, двері з тролейбуса випали просто на дорогу.
Також чоловіка обурило те, що через інцидент могли постраждати пасажири громадського транспорту.
Як розповіла ІА АСС начальниця служби складу Чернівецького тролейбусного управління Лариса Шупарська, причиною інциденту стала зношеність тролейбуса. Також вона додала, що транспортний засіб перед виходом на рейс перевірили фахівці.
Шупарська зазначила, що тролейбусу вже 31 рік і він є зношеним та застарілим.
"Причиною став болт кріплення дверей, який відпав під час руху тролейбуса. Наразі тролейбус перебуває в ДЕПО. Ніхто з пасажирів не постраждав. Двері, які випали, теж залишились неушкодженими", - повідомила Лариса Шупарська.
На вул Руська у тролейбуса #2 під часу руху відпала дверь! Про яку безбеку пассажирів можно говорити?Posted by Вадим Украинец on Friday, June 25, 2021
У коментарях користувачі пишуть, що такі випадки не поодинокі, і люди скаржаться на владу, яка нічого з цим не робить.
- Цього потрібно було і чекати. Ще потрібно дякувати Богу, коли він іде забитий людьми не переломлюється посередині десь і нічого не відпадає і не губиться. Але це до того і йде. Скоро людей будуть губити по дорозі
- Вчора теж в тролейбусі доїжджали. Всю дорогу калатання, як у поїзді. Від сонця немає де сховатися. І ще й пару разів роги випадали
- До якого рівня зневаги до чернівчан дійшла ця влада
- Сьогодні в тролейбусі №9, водій цілу дорогу їхав з відкритими дверима передніми біля себе. Двері не закривав, бо поломані. Про яку безпеку можна говорити
Раніше ми повідомляли, що у Миколаєві в маршрутці на пасажира впали двері.