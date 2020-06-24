У Чернівцях річка Прут виходить з берегів: села регіону можуть піти під воду (фото)

На Буковині через сильні зливи річки виходять з берегів. Так, у Чернівцях рівень річки Прут перевищив критичний показник в п'ять метрів. Експерти кажуть, що водойма може піднятися до 7 метрів.

Вода вже підступила до торгових рядів Калинівського ринку. Поліція, яка знаходиться тут, всередину нікого не пускає.

Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук повідомив на своїй Facebook-сторінці про рівень води в річці.

"Продовжую інформувати про рівні води в річці Прут (у межах міста Чернівці): За станом на 24 червня: 00:00 - 484 см 01:00 - 501 см", - написав Осачук.

Паводок на Буковині (скріншот)

Зазначимо, що минулої ночі в області через підтоплення сталося чимало аварій. Насосна станція, яка подає воду у місто, вийшла з ладу. За повідомленнями Чернівцігаз, пошкоджено газопровід в декількох місцях – одна з бригад газовиків взагалі через паводок не може повернутися назад.

Нагадаємо, що в разі сильних дощів у річці Прут очікується значний підйом води, внаслідок чого вода затопить такі села, як Маршинці, Тарасівці, Магала, Костичани, Припруття, Бояни, Зелений Гай, Ванчиківці Новоселицького району. Крім того, очікується затоплення сільськогосподарських угідь Новоселицького, Герцаївського та Кіцманського районів.

Як ми раніше писали, вода затопила курорт Буковель, замість доріг там течуть ріки.