Чорне новолуння: які небезпеки і спокуси несе тринадцятий Місяць

Чорне новолуння у серпні особливе тим, що таїть у собі додаткові смисли. І пов'язана така назва не з кольором супутника Землі, а з цифрою "тринадцять". Таке новолуння виникає один раз на 2-3 роки, і останній раз такий Місяць з'являвся в небі в жовтні 2016 року.

Справа в тому, що щорічно відбувається дванадцять місячних циклів, а "тринадцятий Місяць" з'явиться в небі 30 серпня о 13:40 за київським часом.

Особливість чорного новолуння полягає в тому, що у знаку Діви, у якому воно відбудеться, знаходяться три планети одночасно - Марс, Венера і Меркурій, що утворює так званий стелліум - з'єднання трьох і більше планет. Про це розповіла Валентина Віттрок, пишуть Факти.

Чорне новолуння у серпні (фото: weather.com)

Чорний Місяць володіє характером Марса. Це говорить про великий творчий потенціал. У цей період реалізуватися творчо зможе кожен з нас, але за умови, що ми відмовимося від образ, ненависті і агресії, які також несе в собі Марс.

В цей день творчим людям варто присвятити себе улюбленій справі. 30 серпня є шанс створити справжній шедевр. А для тих, хто тільки мріє зайнятися мистецтвом - цей день може дати непоганий старт.

Венера під час новолуння говорить про те, що всі починання в цей період можуть дати миттєвий результат. Але при цьому не можна ризикувати, оскільки результат може бути непередбачуваним.

"Можна сказати, що настав час діяти. Можна починати реалізовувати всі плани, які ми з різних причин тривалий час відкладали на потім. Наприклад, вважали, що самі не готові до їх реалізації, або думали, що їх час ще не прийшов", - говорить астропсихолог.

Чорне новолуння у серпні (фото: weather.com)

Віттрок радить у цей період розрахуватися з боргами, як матеріальними, так і моральними. А також варто закінчити незавершені справи, розібрати "завали", що заважають рухатися далі.

"Варто озирнутися навколо себе, знайти місце, в якому потрібно навести порядок, і прибрати звідти все зайве", - говорить фахівець.

Валентина Віттрок стверджує, що під час чорного новолуння велика небезпека спокуси зайнятися не своєю справою, тому що це модно або ж престижно. Астропсихолог радить пам'ятати про своє призначення і не зраджувати йому.

До речі, наступне чорне новолуння відбудеться 30 квітня 2022 року, а в 2033 році відбудеться одразу два чорних новолуння - в січні і березні.

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