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У Чорнобильському заповіднику показали волохатого любителя яблук (відео)

У Чорнобилі живуть борсуки (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику показали борсука, який вночі ласує яблуками.

Відео з пухнастою твариною опубліковано на офіційній сторінці заповідника в Facebook.

"А ви любите яблука так, як любить їх борсук?"- підписали кумедний ролик.

На ньому показано, як вночі борсук підходить до плодів, які впали з яблуні та із задоволенням поїдає їх.

Що нам відомо про борсуків

Борсуки - це вид ссавців з роду борсуків родини куницевих.

Цей досить великий звір не є небезпечним для людини, якщо його навмисно не злити. Він викликає повагу своєю працьовитістю і охайністю, а симпатичний зовнішній вигляд викликає необачне бажання його погладити. Втім робити цього не варто, борсуки аж ніяк не славляться поступливим характером.

Більшу частину свого життя борсук проводить в норі. Денного світла він боїться, хоча і любить грітися на сонечку, і залишає нору тільки вночі, особливо в лісистих місцях; в степах ж голод і убогий лов змушують його віддалятися від нори іноді дуже далеко.

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А ще ми писали, що у Чорнобильському заповіднику показали птицю - зразкового "сім'янина". Він багато робить для своїх малюків.

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Чорнобиль