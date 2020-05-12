Чорнобильська зона оживає після великої пожежі: з'явилися яскраві фото

Чорнобильська зона відчуження почала відновлюватися після серії затяжних пожеж, що завдали величезної шкоди унікальній флорі і фауні в заповідній зоні.

На сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника з'явилися яскраві фото, на яких обвуглені стовбури дерев починають з усіх боків обростати травою, а на деяких з них навіть з'являються бруньки.

Звичайно ж до повного відновлення лісової зони пройде не один десяток років, але вже зараз видно, що природа завжди перемагає.

"Зеленим по чорному", - підписані знімки, зроблені в заповіднику.

Чорнобиль оживає після пожеж (фото: Оксана Барабанова, facebook.com/zapovidnyk2018

"Дасть Бог, відродиться природа! Зазеленіє знову мій поліський край! Оживе покалічена радіацією і пожежами багатостраждальна поліська земля!"; "Дуже вражає наша природа, фото супер. Відродження, як птах Фенікс!" - пишуть коментатори під знімками.

Нагадаємо, що пожежі вдалося нарешті локалізувати і загасити через місяць після виникнення перших осередків. Вони спалахнули через підпали сухої торішньої трави місцевими жителями.

Раніше в Чорнобильській зоні відчуження помітили нове лоша Пржевальського, яке з'явилося на світ вже після пожеж. Малюк, що поповнив табун копитних, потрапив на фото.