У Чорнобилі вперше помітили птицю з голосом людини (фото)

У Чорнобильській зоні відчуження біля атомної електростанції в четвер, 3 грудня, вперше помітили рідкісну для України червоношию гагару.

Про це розповів науковий співробітник Чорнобильського біосферного радіаційно-екологічного заповідника Сергій Домашевський у своєму Facebook.

Ця птиця потрапила в об'єктив його фотоапарату, коли кружляла над поверхнею ставка-охолоджувача біля ЧАЕС і навіть хлюпала у воді (вони чудово плавають і пірнають, а при небезпеці можуть майже повністю зануритися під воду).

"Червоношия гагара (Gavia stellata) стала ще одним новим видом заповідника. Ставок-охолоджувач ЧАЕС, 3.12.2020 р.", - підписав Домашевський знімки.

Червоношия гагара у Чорнобильській зоні (фото: facebook.com/domashevsky)

Таким чином список птахів Чорнобильського заповідника сьогодні поповнився ще одним - новим видом, адже раніше червоношиїх гагар тут жодного разу не реєстрували.

Як пояснюють орнітологи, сезонні міграції червоношиїх гагар вивчені недостатньо. На чорноморські зимівлі вони летять через центральні області європейської частини та України.

Характерна особливість червоношиїх гагар - їх дуже специфічний голос, який за тембром може нагадувати стогін людини або виття вовка, а то й хрипке каркання крука одночасно з гусячим ґелґотанням. Такі крики вони видають під час своїх "шлюбних пісень", під час польоту і при відчутті небезпеки.

У відкритих джерелах можна послухати, як звучить їх незвичайний голос.

Відео: Птах з "людським голосом" червоношия гагара

Раніше ми писали про те, що у Чорнобилі показали гібрид тварини, і такого немає більше ніде.

Також нещодавно у Чорнобилі показали рідкісну птицю, яка проковтує змію цілком.