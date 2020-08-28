У Чорнобилі з'явилися рідкісні птахи: занесені в Червону книгу

На території Чорнобильської АЕС з'явилися рідкісні птахи трьох видів. Один з них внесено в Червону книгу України.

В Чорнобилі зафіксували появу птахів, які дуже рідко зустрічаються в Україні. Мова йде про такі види: поручайник озерний (фіфі), він внесений в Червону книгу, поручайник чорний (щиголь) і поручайник великий. Також на території зони відчуження були помічені орлани-білохвости в кількості 12 штук і особливо рідкісні лебеді-кликуни. Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження на сторінці в Facebook.

"Щотижня, з початку серпня, вчені Чорнобильського заповідника проводять обліки водно-болотних і хижих птахів на ставку-охолоджувачі. В цей час мігрують кулики, які утворюють невеликі скупчення на мілководді, де птахи годуються і відпочивають", - йдеться в повідомленні.

Фахівці відзначають, що роботи по визначенню орнітофауни Чорнобильського заповідника будуть проводитися і надалі. Наукові працівники будуть проводити спостереження і стежити за зміною чисельності та видового складу птахів-мігрантів.

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Варто відзначити, що раніше ми повідомляли про те, що у Чорнобилі показали на фото неймовірної краси природу, яка відпочиває від людей.

А також розповідали про те, що у зоні відчуження Чорнобильської АЕС виявили небезпечну тварину, які вміє ретельно маскуватися.