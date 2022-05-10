У Чорнобилі показали перші фото красенів-тварин після окупації

У Чорнобилі коні Пржевальського відчувають себе чудово. Вони насолоджуються весною, незважаючи ні на що.
Перші фото після окупації заповідника показали на Facebook.
Відзначається, що коні живі і здорові.
Останній раз в дикій природі цих тварин бачили в 1969 році в середовищі їх проживання - Монголії. Чисельність коней почала різко скорочуватися взимку 1944-1945 років через люті морози (температура досягала 40 градусів і нижче) і бурани.
Кінь Пржевальського з'явився в Чорнобильській заповідній зоні більше 15 років тому. Тоді в якості експерименту привезли 36 тварин, а до 2008 року їх популяція подвоїлася. Вже в 2018 році поголів'я коней тут становило 110 особин. На щастя, зараз вони розмножуються.
Як ми раніше писали, правила вивезення тварин закордон з України змінилися.
Також ми повідомляли, що українець з Маріуполя пройшов під обстрілами 5 діб з собакою на руках.