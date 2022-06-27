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У Чорнобилі показали паразитуючу птицю: підкладає всього одне яйце

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Чорнобиль, Понеділок 27 червня 2022 14:15
У Чорнобилі показали паразитуючу птицю: підкладає всього одне яйце Зозуля в Чорнобилі живе давно (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Зозуля звичайна - це дуже відомий птах не тільки в Чорнобильському заповіднику. Зазвичай вона водиться біля водойм, через те, що підкладає свої яйця в гнізда різних видів очеретянок – комахоїдних птахів, а в лісах в гнізда лісових видів – кропив'янки, звичайної горихвістки, малинівки і т. д.

Знімки цього паразитуючого птаха показали на сторінці Чорнобильського заповідника.

Також птицю можна побачити і в містах, наприклад, в Прип'яті.

Що відомо нам про зозулю

Перші зозулі з'являються на заповідній території в другій половині квітня.
Ці пернаті за ознаками дуже схожі на маленького яструба, тому їх постійно переслідують дрібні птахи.

Відомо, що в гнізда інших птахів зозуля підкладає тільки одне яйце.

Вилупившись, зозуленя викидає з гнізда яйця або пташенят господарів. І вся турбота батьків дістається йому одному: пташеня помітно більше прийомних батьків, тому вимагає багато їжі.

Те, що зозуля занадто схожа на яструба, їй дуже вигідно. Шумним польотом над землею, вона лякає маленьких пташок, які злітають зі своїх гнізд, відкриваючи їх розташування. Тим часом зозуля заглядає в кожен кущ, спускається на землю, відшукує гнізда потрібних їй пташок, щоб підкласти туди своє яйце.

Дорослі зозулі відлітають в теплі краї вже в середині літа, молоді птахи – в кінці літа. Останні птахи спостерігаються на початку вересня.

Крім того, в Україні помічені ще 2 види зозулі – зозуля чубата і зозуля глуха. Але це дуже рідкісні зальотні види, які реєструвалися тільки на півдні країни.

У Чорнобилі показали паразитуючу птицю: підкладає всього одне яйцеУ Чорнобилі показали паразитуючу птицю: підкладає всього одне яйцеУ Чорнобилі показали паразитуючу птицю: підкладає всього одне яйцеУ Чорнобилі показали паразитуючу птицю: підкладає всього одне яйцеУ Чорнобилі показали зозулю, вона трохи схожа на маленького яструба (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

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А ще ми писали, що у Чорнобильському заповіднику показали птицю - зразкового "сім'янина". Він багато робить для своїх малюків.

Ат акож ми повідомляли 10 цікавих фактів про Чорнобиль.

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