У Чорнобилі показали дуже обережного і боязкого птаха: постійно тікає (фото)

"Чому сховався? Тому що фазан - дуже обережний і боязкий птах. При першій нагоді намагається втекти. А такі можливості у фазана виникають досить часто. Хто тільки не полює на цього пернатого стрибуна (стрибає і бігає він дійсно краще, ніж літає). Фазаном люблять поласувати вовки, лисиці, сови і великі хижі птахи", - розповіли на сторінці.

Фазан в Чорнобильському заповіднику (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для довідки

Звичайний фазан живе в лісах з підліском, або в заростях чагарнику. Тримається переважно біля води, в заростях по долинах річок і берегах озер, в густих лісових заростях, багатих кучерявими й колючими чагарниками та перериваються невеликими лісовими галявинами, або в чагарниках по узбіччях полів.

Взимку фазан ховається в самих густих, захищених від вітру місцях. Виходить на годівлю після сходу сонця і повертається до його заходу.