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У Чорнобилі показали зниклих тварин, які насолоджуються зимою

Автор: Світлана Мащенко

У Чорнобилі в камеру фотоловушки потрапили тварини, які понад півстоліття тому зникли з дикої природи, але знайшли свій притулок в нашій зоні відчуження, що продовжує відновлюватися після трагічних подій 1986 року.

Фото копитних з'явилося на сторінці Facebook Чорнобильського біосферного радіаційно-екологічного заповідника.

Йдеться про коней Пржевальського, які прогулюються в перший день зими по засніжених лісових доріжках.

Фото: коні Пржевальського в Чорнобилі (facebook.com/zapovidnyk2018)

У мережі користувачі захоплюються красою коней. Ось що вони пишуть у коментарях:

  • Улюблені коні Пржевальського, зустрів їх біля с. Буряківка в далекому 2007 р., коли захоплювався подорожами зоною відчуження.
  • Неймовірне фото
  • Жирненькі. На зиму одяглися. Красунчики
  • Дуже красиво виглядають

Це важливо знати

Останній раз в дикій природі цих тварин бачили в 1969 році в середовищі їх проживання - Монголії. Чисельність коней почала різко скорочуватися взимку 1944-1945 років через люті морози (температура досягала 40 градусів і нижче) і бурани.

Кінь Пржевальського з'явився в Чорнобильській заповідній зоні більше 15 років тому. Тоді в якості експерименту привезли 36 тварин, а до 2008 року їх популяція подвоїлася. Вже в 2018 році поголів'я коней тут становило 110 особин.

Раніше ми писали, як сьогодні виглядає Настя Зюркалова - Аврора з фільму про Чорнобиль, який претендував на "Оскар".

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Чорнобиль