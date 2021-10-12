У Чорнобилі показали хижака-любителя "нічного життя": зустріли на дорозі

"Ми вже не раз розповідали про одну з найцікавіших тварин нашого заповідника-борсука європейського. Хижак не так часто трапляється на очі людей, тому що веде нічний спосіб життя. Але і вдень може попрацювати-вирити нові нори, почистити старі, наїсти жировий прошарок, бо не за горами зима", - розповіли на сторінці заповідника.

У Чорнобилі показали борсука (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для довідки

Борсук європейський - це тварина, яка знаходиться на межі зникнення. У живій природі борсука побачити непросто: з нори цей звір виходить тільки ночами.

Мешкає борсук в глибоких норах, які риє по схилах піщаних пагорбів, лісових ярів і балок. Харчується він мишоподібними гризунами, жабами, ящірками, птахами і їх яйцями, комахами і їх личинками, молюсками, дощовими хробаками, грибами, ягодами, горіхами й травою. Однак в добу він з'їдає всього 0,5 кг їжі та лише до осені сильно від'їдається і нагулює жир, який служить йому джерелом харчування протягом зимового сну.