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У Чорнобилі показали величну тварину: справжній красень

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Чорнобиль, Понеділок 11 жовтня 2021 15:37
У Чорнобилі показали величну тварину: справжній красень У Чорнобилі живуть лосі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику показали величного звіра-лося. Ця тварина ще називають "сохатим". Вся справа в його рогах, вони нагадують соху, звідси і ця назва.

Про це повідомили на сторінці Чорнобильського заповідника в Facebook.

"Ось такі неквапливі і статечні лосі мешкають на заповідній території. Чого тільки варті їх розлаписті розгалужені роги, схожі на соху - давнє примітивне землеробське знаряддя для оранки землі з роздвоєною робочою частиною. Тому і-сохатий", - пояснили на сторінці і опублікували фото Тварини.

У Чорнобилі показали величну тварину: справжній красеньУ Чорнобилі показали величну тварину: справжній красеньУ Чорнобилі показали величну тварину: справжній красеньУ Чорнобилі показали лося (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для довідки

Сучасних лосів ділять на два види - лось і лось Американський (іноді другий не виділяють). Перший можна побачити в Україні, де його чисельність різко скоротилася, тому 9 листопада 2017 року лося внесли до Червоної книги країни рішенням Національної комісії з питань Червоної книги України після відповідної пропозиції в травні 2017 року.

Лосі-швидкі тварини. Вони добре бігають і прекрасно плавають. Шукаючи водні рослини, можуть тримати голову під водою більше хвилини. Від хижаків обороняються ударами передніх ніг. З органів чуття у лося найкраще розвинені слух і нюх. Зір у нього слабке, він може не побачити людину, що стоїть в декількох метрах. Лось дуже рідко першим нападає на людину.

Як ми раніше писали, у Чорнобильському заповіднику показали гризуна з Південної Америки.

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