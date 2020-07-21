У Чорнобилі показали на фото рідкісного птаха-невидимку: вона швидко бігає

В Чорнобилі живе унікальний птах, якого часто чують, але рідко вдається побачити. Через унікальні здібності маскуватися під навколишнє середовище його прозвали птахом-невидимкою. Мова йде про деркача (лат. сгех crex).

Нещодавно працівники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника показали у Facebook фото цього гучного, але майже невидимого птаха.

"Багато хто чув неприємний тріскучий голос деркача (сrex crex). А ось побачити самого птаха або навіть сфотографувати його спостерігачам вдавалось нечасто: деркач чудово ховається у високій траві, вміє швидко бігати й дуже рідко піднімається в повітря. Але сьогодні пощастило!" - підписаний знімок, зроблений з дуже близької відстані.

Деркач в Чорнобильському заповіднику (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Цікаво, що деркач - птах не маленьких розмірів - розміром схожий на перепела або доросле курча. Але попри це, ховатися від цікавого ока в нього виходить дуже добре.

Раніше ми писали, що у Чорнобилі зник птах, якого повно в кожному дворі.

Також співробітники заповідника у Чорнобилі показали пташенят рідкісного птаха, які виглядають дуже дивно.