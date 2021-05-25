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У Чорнобилі величезний хижий птах оселився прямо на градирні ЧАЕС (фото)

Автор: Світлана Мащенко

У Чорнобилі на градирні атомної електростанції оселився великий хижий птах - пугач. Пернатий навіть облаштував гніздо на будівельних лісах охолоджувальної вежі, та так, що до нього не дістатися - на висоті 115 метрів.

Кадри були опубліковані на Facebook-сторінці Чорнобильського біосферного радіаційно-екологічного заповідника.

"Зустрічі з однією з найбільших сов на території заповідника - пугачем - завжди несподівані. Останній раз гніздо цього надзвичайно рідкісного птаха вчені бачили ще в далекому 2012-му році", - підписані кадри з великооким хижаком.

Працівники Чорнобильського заповідника кажуть, що в гнізді було пташеня, але воно з незрозумілих причин загинуло. Поруч з рештками пташеняти вдалося помітити пір'я жертв пугача (чайок, качок, припутня і навіть сірої і вухатої сов), якими він годував своє дитинча.

Фото: у Чорнобилі пугач звив гніздо на градирні ЧАЕС (facebook.com/zapovidnyk2018)

Відзначимо, що пугач, помічений в Чорнобилі, належить до сімейства Совових. Він - один з 13 видів роду і єдиний вид роду у фауні України.

У нас пугач є птахом осілим і за своє життя досягає великих розмірів: має загальну довжину 62-72 см, а розмах крил - 150-180 см.

Фото: У Чорнобилі пугач оселився на градирні ЧАЕС (facebook.com/zapovidnyk2018)

Градирні на атомних електростанціях призначені для охолодження великої кількості води спрямованим потоком атмосферного повітря. Тому їх називають також охолоджувальними вежами.

Раніше ми писали, що в Чорнобилі показали тварин, які люблять спостерігати за людьми.

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