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Під Черніговом підприємець рубав дерева на кладовищі і пошкодив 15 могил (фото)

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Чернігів, Середа 22 грудня 2021 18:36
Під Черніговом підприємець рубав дерева на кладовищі і пошкодив 15 могил (фото) Колаж РБК-Україна: під Черніговом підприємець рубав Дерева на кладовищі і пошкодив могили
Автор: Роман Мирончук

У селі Ховми Чернігівської області підприємець вирішив вирубати дерева на території місцевого кладовища. При цьому своїми діями він пошкодив 15 могил.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

На кладовищі правоохоронці побачили зламані хрести, пошкоджені пам'ятники та огорожі могил. Крім того, на могилах лежали спиляні гілки дерев, а також було видно сліди коліс техніки.

Під Черніговом підприємець рубав дерева на кладовищі і пошкодив 15 могил (фото)

Під Черніговом чоловік рубав Дерева на кладовищі і пошкодив 15 могил (фото: cn.npu.gov.ua)

Також на території кладовища виявлені пні та фрагменти спиляних дерев. Поліція вже встановила особу горе-підприємця. Зараз проходять слідчі дії на місці інциденту з метою встановлення всіх обставин.

Під Черніговом підприємець рубав дерева на кладовищі і пошкодив 15 могил (фото)

Під Черніговом чоловік рубав Дерева на кладовищі і пошкодив 15 могил (фото: cn.npu.gov.ua)

Поліція відкрила провадження за частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою або іншим місцем поховання). Максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі строком до трьох років.

Нагадаємо, в Києві на Байковому кладовищі орудують вандали, які паплюжать пам'ять знаменитих українців. Так зловмисники вкрали бронзовий бюст, встановлений на могилі українського письменника і драматурга Івана Кіндратовича Микитенка.

Ми також писали про те, що на Волині жорстоко побили і живцем поховали чоловіка, щоб не повертати борг.

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