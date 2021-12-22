Під Черніговом підприємець рубав дерева на кладовищі і пошкодив 15 могил (фото)

У селі Ховми Чернігівської області підприємець вирішив вирубати дерева на території місцевого кладовища. При цьому своїми діями він пошкодив 15 могил.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

На кладовищі правоохоронці побачили зламані хрести, пошкоджені пам'ятники та огорожі могил. Крім того, на могилах лежали спиляні гілки дерев, а також було видно сліди коліс техніки.

Під Черніговом чоловік рубав Дерева на кладовищі і пошкодив 15 могил (фото: cn.npu.gov.ua)

Також на території кладовища виявлені пні та фрагменти спиляних дерев. Поліція вже встановила особу горе-підприємця. Зараз проходять слідчі дії на місці інциденту з метою встановлення всіх обставин.

Під Черніговом чоловік рубав Дерева на кладовищі і пошкодив 15 могил (фото: cn.npu.gov.ua)

Поліція відкрила провадження за частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою або іншим місцем поховання). Максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі строком до трьох років.