Под Черниговом предприниматель рубил деревья на кладбище и повредил 15 могил (фото)

В селе Ховмы Черниговской области предприниматель решил вырубить деревья на территории местного кладбища. При этом своими действиями он повредил 15 могил.

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

На кладбище правоохранители увидели сломанные кресты, поврежденные памятники и ограждения могил. Кроме того, на могилах лежали спиленные ветки деревьев, а также были видны следы колес техники.

Под Черниговом мужчина рубил деревья на кладбище и повредил 15 могил (фото: cn.npu.gov.ua)

Также на территории кладбища обнаружены пни и фрагменты спиленных деревьев. Полиция уже установила личность горе-предпринимателя. Сейчас проходят следственные действия на месте инцидента с целью установления всех обстоятельств.

Под Черниговом мужчина рубил деревья на кладбище и повредил 15 могил (фото: cn.npu.gov.ua)

Полиция открыла производство по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой или другим местом захоронения). Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.