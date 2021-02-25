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Під Черніговом виявили стародавні ікони в руїнах старої лікарні: їм близько 150 років

Автор: Анна Шиканова

В селі Нові Млини Чернігівській області виявили стародавні ікони зі знищеного храму. Ці ікони знайшли під час робіт у згорілій старій сільській лікарні. Лікарня згоріла ще 16 років тому, і ніхто не знав, що там у стінах можуть бути ікони.

Деталі розповіли в спільноті "Ми та село Нові Млини" в Facebook.

Руїни старої лікарні почали розбирати тільки зараз, хоча вона згоріла ще 16 років тому. З'ясувалося, що деякі з внутрішніх стін зроблені з давніх ікон. Ймовірно, ці ікони були винесені з Миколаївської церкви. Цей шедевр зодчеського мистецтва Лівобережної України XVIII століття зруйнували ще у 1930-х роках.

Працівники лікарні згадали про пацієнта, який там проходив лікування в 1990-х роках. Він молився на стіни. Виявилося, що це був священник Павло Льодок, який став жертвою репресій. Його лікарі тоді вважали божевільним, оскільки він стверджував, що бачить у стінах лики святих.

На деяких іконах збереглися дати – 1896 рік і є припущення, що іншим іконам може бути ще більше років.

Стародавні ікони знайшли під час робіт на руїнах старої сільської церкви

Жителі села хочуть привести ікони в порядок і віддати їх у Свято-Троїцький храм. Ця церква побудована ще в 1800 році та збереглася до цього часу.

"Є думка віддати знайдені раритети у Троїцьку церкву урочисто. В принципі, частину з них можна реставрувати. Але роботи по ліквідації згорілої лікарні ще далеко не закінчені. І хто знає, може там будуть нові знахідки", - йдеться у публікації.

Під Черніговом виявили стародавні ікони в руїнах старої лікарні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Одесою знайшли останки невідомого величезного звіра, який жив мільйони років тому.

А також розповідали про те, що археологи виявили красиві скарби вікінгів.

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