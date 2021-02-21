Археологи знайшли красиві скарби вікінгів: прикраси досі в моді (фото)
На британському острові Мен колишній офіцер поліції виявила на фермерському полі колекцію ювелірних прикрас віком понад 1000 років. Як виявилося, серед знахідок - золотий браслет і величезна брошка зі срібла, що датується 950 роком н. е. Деякі зі знайдених прикрас дуже схожі на ті, які зараз перебувають на піку популярності у модних інфлюєнсерів.
Про це пише видання HeritageDaily.
Ексофіцер поліції Кеф Джайлз натрапила на давню знахідку ще в грудні 2020 року, але показати її громадськості вирішили тільки в лютому. Зараз проходять коронерські слухання, щоб юридично закріпити за прикрасами статус "скарби".
Поки невідомо, в яку суму буде оцінена колекція, але на аналогічні предмети раніше чіпляли цінник в 1500 фунтів за кожну одиницю. За словами археологів, золотий браслет на плече є особливо рідкісною знахідкою, тому що в переважній більшості випадків в ті часи їх робили зі срібла.
"Я дуже рада, що ці речі не тільки важливі як історичні свідчення, але і дуже красиві", - прокоментувала свою знахідку Кеф Джайлз.
Знахідки на острові Мен (фото: HeritageDaily)
Дорогоцінна знахідка говорить про те, що її власник був заможною людиною, але в нього були причини хвилюватися за своє життя, тому він закопав прикраси в землю.
Нагадаємо, що нещодавно вчені розкопали древню реліквію, на якій був зображений фалос. Цікава знахідка, якій за попередніми даними близько 2 тисяч років, повеселила навіть учасників експедиції.
Раніше під час обстеження берегової зони Тузлівських лиманів на рівні 8 метрів від поверхні землі співробітники національного парку знаходили останки стародавніх тварин, які могли належати мамонтові або мастодонту.
До цього повідомлялося, що нещодавно в Україні розкопали 300-тисячолітній зуб мамонта.