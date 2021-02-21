Археологи знайшли красиві скарби вікінгів: прикраси досі в моді (фото)

На британському острові Мен колишній офіцер поліції виявила на фермерському полі колекцію ювелірних прикрас віком понад 1000 років. Як виявилося, серед знахідок - золотий браслет і величезна брошка зі срібла, що датується 950 роком н. е. Деякі зі знайдених прикрас дуже схожі на ті, які зараз перебувають на піку популярності у модних інфлюєнсерів.

Ексофіцер поліції Кеф Джайлз натрапила на давню знахідку ще в грудні 2020 року, але показати її громадськості вирішили тільки в лютому. Зараз проходять коронерські слухання, щоб юридично закріпити за прикрасами статус "скарби".

Поки невідомо, в яку суму буде оцінена колекція, але на аналогічні предмети раніше чіпляли цінник в 1500 фунтів за кожну одиницю. За словами археологів, золотий браслет на плече є особливо рідкісною знахідкою, тому що в переважній більшості випадків в ті часи їх робили зі срібла.

"Я дуже рада, що ці речі не тільки важливі як історичні свідчення, але і дуже красиві", - прокоментувала свою знахідку Кеф Джайлз.

Знахідки на острові Мен (фото: HeritageDaily)

Дорогоцінна знахідка говорить про те, що її власник був заможною людиною, але в нього були причини хвилюватися за своє життя, тому він закопав прикраси в землю.