ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На трасі "Київ-Одеса" невідомі напали на підприємців і викрали понад 12 млн грн

Новини » Суспільство     05.11.2019 - 13:38
На трасі "Київ-Одеса" невідомі напали на підприємців і викрали понад 12 млн грн
Ілюстративне фото (kievtime.com)

Підозрювані зникли з місця події

На автодорозі "Київ-Одеса" група невідомих у камуфляжній формі і балаклавах напала на підприємців з Полтавської області і викрала понад 12 млн грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що подія сталася близько 18:00 години вечора на 24 км автодороги.

"Автомобіль підприємців, які їхали на промтоварний ринок за товаром, зупинився біля кафе на під'їзді до Одеси. В цей час група невідомих осіб у камуфляжній формі і балаклавах розпорошила на людей в салоні балончик з невідомою речовиною, заволоділа сумками з грошима в сумі понад 12 млн грн і втекла з місця події на своєму автомобілі", - повідомили у поліції.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Зараз правоохоронці шукають підозрюваних.

Нагадаємо, в Гонконзі 2 листопада чоловік з ножем скоїв напад на групу людей у торговому центрі, поранення отримали п'ять осіб.

РБК-Україна повідомляло, що в Запоріжжі 24 жовтня озброєний ножем зловмисник напав на громадську активістку Анжеліку Бєлову. Озброєний чоловік завдав жінці ножове поранення і зник з місця події.

На Донбасі на блокпосту помер поліцейський У Херсонській області зафіксували масовий замор риби
Новини України полицияпограбуваннянапад
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся