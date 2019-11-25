Під Черніговом горе-батько жорстоко порізала 5-річного сина (відео)

У Ніжині під Черніговом горе-батько завдав своєму п'ятирічному синові кілька ударів ножем, після чого спробував покінчити з собою. Обох з важкими пораненнями виявила сусідка. Про це 25 листопада передали в секторі комунікації поліції Чернігівської області.

Дитину і його 30-річного батька госпіталізували.

Як розповіла речниця ГУ Нацполіції в області Юлія Ковтун, інцидент стався в неділю, 24 жовтня.

Зазначається, що батько порізав свого сина "під час раптового спалаху агресії". Чоловік схопив ножа та наніс удари дитині в груди, обличчя та шию. Після цього встромив ножа собі в груди.

Постраждалих на "швидкій" екстрено доставили в міську лікарню і вже прооперували.

У Ніжині чоловік поранив ножем 5-річного сина і потім намагався зарізати себе (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

Правоохоронці за фактом події відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК.

Тепер горе-батькові загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Відео: У Ніжині горе-батько намагався зарізати 5-річного сина і потім вчинити самогубство