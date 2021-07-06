Під Черніговом дівчинка в 12 років завагітніла від 17-річного хлопця: вона збирається народжувати

Зараз пара неповнолітніх дітей живуть разом у будинку. Сама 12-річна Наталя з багатодітної сім'ї, у неї дві сестри і брат. Батько дитини-17 річний хлопець. Дівчинка згадує, як перший раз його побачила. Тоді вона сиділа на лавочці у дворі, а він вийшов.

"Я сиділа в хаті, вийшла на вулицю на лавочку в інтернет зайти, коли заходить він у двір. Я спочатку зніяковіла, почервоніла, як буряк була червона. Він запропонував статевий акт. Я спочатку відмовилася, а потім погодилася. Не знаю чому", - розповіла Наталя.

Він мріяв стати батьком у 20

Обранець Наталії Сергій зізнався, що мріяв стати батьком у 20 років, але це сталося раніше - в 17. Того вечора батьки Наташі пішли топити будинок, а парочка залишилася одна. Так все і сталося.

Відзначимо, що мати дівчинки знала про інтимні стосунки дочки з Сергієм. Але донька пригрозила матері, що, якщо йому щось зроблять - вона вчинить самогубство.

Спочатку хотіли зробити аборт

Взимку Наталії часто ставало погано, в школі порадили звернутися до лікаря. УЗД показало 10,5 тижнів вагітності. Лікар і Сергій наполягли, щоб Наташа зберегла малюка. Сім'я вирішила переїхати в інше село - в Дроздовку. Наталя стала на облік до гінеколога. До Сергія приїхала поліція. Сам Сергій не знав, що за секс з неповнолітньою "світить" стаття.

Зараз пара планує розписатися, а в майбутньому отримати житло від соціальних служб.

У Дроздовці дівчинка завагітніла в 12 років