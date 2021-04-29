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Під Черніговом четверо дітей важко отруїлися грибним супом: горе-мати чергує під реанімацією

Новость на русском → Чернігів, Четвер 29 квітня 2021 11:56
Під Черніговом четверо дітей важко отруїлися грибним супом: горе-мати чергує під реанімацією Колаж РБК-Україна: під Черніговом діти отруїлися грибами
Автор: Роман Мирончук

У Чернігівській області жінка нагодувала своїх чотирьох дітей супом з грибів. Тепер двоє дітей перебувають у вкрай важкому стані. Наймолодшому сім місяців, а найстаршому - 6 років. Горе-мати сподівається на те, що медикам вдасться врятувати життя дітей.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Дітям стало дуже погано після того, як вони поїли суп на грибному бульйоні. Перші весняні гриби дорослі зібрали в лісі, який знаходиться поруч з їх будинком.

Частину грибів сім'я заморозила, а з інших зробили суп, який їли всією сім'єю. Перші симптоми отруєння з'явилися у дитини, якій немає і року. Її почало рвати, пізніше вночі стало погано його сестрі. Ще двоє дітей відчули себе погано вже вранці.

Семимісячній дитині знадобилася штучна вентиляція легенів, а у дівчинки - печінкова кома.

"Вероніці більш-менш легше, Тимофій у свідомості, але показники печінкові високі. Будемо сподіватися, що хоча б ці двоє дітей залишаться живими", - заявили в лікарні.

Що відомо про сім'ю

Бабуся дітей живе через дорогу з їх батьком. Мати Євгенія Алексєєнко всього має п'ятеро дітей. Четверо - від нинішнього цивільного чоловіка її мами, а немовля - від його сина.

Сім'я перебуває на обліку в соцслужбі. Шість років тому сім'ю хотіли позбавити батьківських прав, але суд відмовив.

Старший син Максим, який постійно живе з бабусею і батьком і грибну юшку не їв, тимчасово вилучений соцслужбами. Відкрито кримінальне провадження за фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дітьми.

Під Черніговом четверо дітей отруїлися грибним супом (відео: YouTube)

Нагадаємо, фахівці розповіли, які гриби категорично не можна маринувати.

Раніше експерти розповіли, як не отруїтися грибами.

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