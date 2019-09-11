У Чернігові нардеп збив пішохода: усі подробиці трагедії

У Чернігові сталася ДТП за участю народного депутата і пішохода, який перебігав дорогу в зоні нерегульованого пішохідного переходу. Аварія сталася ввечері 10 вересня, чоловік з численними травмами був доставлений в лікарню, але, на жаль, помер.

Як з'ясувалося, за кермом транспортного засобу Mazda 626 був депутат від партії "Демократичний альянс" Ярослав Ковтун. Ця ж машина числиться у нього в декларації про доходи. Зазначається, що водій авто був абсолютно тверезий.

Фото: Нардеп Ярослав Ковтун (cn.suspilne.media)

Скріншот (cn.suspilne.media)

11 вересня в Чернігові поліція заарештувала депутата міської ради, який 10 вересня збив людину на пішохідному переході. 68-річний чернігівець помер у лікарні.

"Винуватець ДТП затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - сказали в поліції.

Фото: Місце ДТП (visokiy.val)

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ч. ст 2. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження) - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Керівник фракції "Демократичного альянсу" у міськраді Віктор Тарасов, сказав, що сьогодні не спілкувався з Ковтуном, повідомляє UA Чернігів.

За інформацією видання, керівник обласної організації партії Катерина Данькова сказала, що нічого про ДТП не чула і додала: "Я думаю, вам краще у нього уточнити".

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