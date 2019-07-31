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Чорна Луна: де і коли можна побачити рідкісне космічне явище

STYLERЖиття    31.07.2019 - 16:29
Чорна Луна: де і коли можна побачити рідкісне космічне явище
Фото: Ілюстративне фото (pixabay.com)

Молодий місяць зійде двічі за місяц

Українці в середині липня вже спостерігали місячне затемнення, а в ніч на 1 серпня 2019 року земляни зможуть побачити рідкісне космічне явище - народження нового Місяця, яке називають ще чорноим Місяцем.

Варто відзначити, що це явище дуже незвичайне, через те, що в цьому місяці новий місяць зійде на небо два рази.

Західна півкуля чорний Місяць побачить в ніч з 31 липня на 1 серпня, причому жителі Північної і Південної Америки зможуть споглядати молодик двічі за один місяць вперше з 2016 року. На східній стороні Землі подія повториться в ніч з 30 на 31 серпня.

Чорна Луна: де і коли можна побачити рідкісне космічне явищеІлюстративне фото (pixabay.com)

Чорний Місяць називається так через те, що в цей період земний супутник розчиняється в небі і його неможливо побачити.

Повний місячний цикл триває 29 днів, тому в деякі місяці можна спостерігати два повні або два молодика.

У лютому є ймовірність його не побачити через короткий місяць. Але таке відбувається лише раз на 10 років.

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