Під Черкасами на жінку з дитиною на вулиці напав баран: "тварина безперервно завдавала удари"
У Золотоноші Черкаської області на жінку, яка йшла з донькою, напав баран. Містянку врятував чоловік, який у момент інциденту проїжджав повз.
Про це постраждала Галина Колісник розповіла у Facebook.
Жінка розповіла, що вони з донькою йшли поблизу перехрестя вулиць Баха та Івана Франка, однак зненацька з приватного обійстя вискочив баран і напав на них. Відбитися від тварини жінці з дитиною допоміг чоловік, який проїздив повз.
"Перехожий врятував мене і мою доньку від нападу барана, який безперервно завдавав удари", - написала жінка.
Згодом потерпіла звернулася до поліції. Жінка заявила, що внаслідок нападу тварини у жінки забій стегна, а у дитини переляк.
Окрім того, вона зазначила, що власники тварин ромської національності агресивно відреагували на виклик поліції.
"Власники тварин, агресивно відреагували на виклик поліції, заявили: "Нічого страшного, він же не убив Вашу дитину!". А що б було, якби убив?", – написала Галина.
Також жінка виловила сподівання, що власники тварини понесуть відповідальність.
У коментарях користувачі пишуть, що власника тварини необхідно покарати.
- Нічого собі! Там ті барани завжди пасуться;
- Світ не без добрих людей. Дякую чоловікові;
- Дожились, вже барани нападають;
- Власникам тварини нічого не буде, адже баран свійська тварина.
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