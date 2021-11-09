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Під Черкасами на жінку з дитиною на вулиці напав баран: "тварина безперервно завдавала удари"

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Черкаська область, Вівторок 09 листопада 2021 19:48
Під Черкасами на жінку з дитиною на вулиці напав баран: "тварина безперервно завдавала удари" Під Черкасами баран напав на жінку з дитиною (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У Золотоноші Черкаської області на жінку, яка йшла з донькою, напав баран. Містянку врятував чоловік, який у момент інциденту проїжджав повз.

Про це постраждала Галина Колісник розповіла у Facebook.

Жінка розповіла, що вони з донькою йшли поблизу перехрестя вулиць Баха та Івана Франка, однак зненацька з приватного обійстя вискочив баран і напав на них. Відбитися від тварини жінці з дитиною допоміг чоловік, який проїздив повз.

"Перехожий врятував мене і мою доньку від нападу барана, який безперервно завдавав удари", - написала жінка.

Згодом потерпіла звернулася до поліції. Жінка заявила, що внаслідок нападу тварини у жінки забій стегна, а у дитини переляк.

Окрім того, вона зазначила, що власники тварин ромської національності агресивно відреагували на виклик поліції.

"Власники тварин, агресивно відреагували на виклик поліції, заявили: "Нічого страшного, він же не убив Вашу дитину!". А що б було, якби убив?", – написала Галина.

Також жінка виловила сподівання, що власники тварини понесуть відповідальність.

У коментарях користувачі пишуть, що власника тварини необхідно покарати.

  • Нічого собі! Там ті барани завжди пасуться;
  • Світ не без добрих людей. Дякую чоловікові;
  • Дожились, вже барани нападають;
  • Власникам тварини нічого не буде, адже баран свійська тварина.

Раніше ми повідомляли, що киянка у своїй двушці тримала диких звірів у собачих клітках.

Також ми писали, що у Києві з Північного мосту в Дніпро скинули собаку.

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