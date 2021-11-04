У Києві з Північного мосту в Дніпро скинули собаку: тварину врятували рибалки

У Києві з собакою стався жорстокий інцидент. Тварину викинули в Дніпро прямо з Північного мосту. Псу пощастило що посеред річки його помітили рибалки на човні, які і врятували його.

За словами рибалок, вони спочатку подумали, що у воді знаходиться людина, але потім придивилися і побачили собаку.

Коли його витягли і укутали в теплі речі, то він все одно продовжував тремтіти, оскільки сильно замерз.

Рибалки відвезли тварину на берег, звідки її терміново госпіталізували до ветеринарної клініки. Пса назвали Дніпро.

"У пса переохолодження і сильний стрес. Гріємо, введені медикаменти, завтра детальні інструментальні дослідження. Завтра до нього в гості їде один з національних телеканалів", - йдеться в повідомленні.

Пес Дніпро (фото: Telegram-канал "dtp.kiev.ua")