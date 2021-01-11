Під Черкасами загадково зник ветеран АТО: не можуть знайти два тижні

У Черкаській області в селі Бобриця таємниче пропав ветеран АТО Анатолій Ганненко. Останній раз його бачили 28 грудня 2020 року.

Про це у Facebook повідомив його побратим Андрій Підлісний. Зниклий ветеран - морпех, десантник, брав участь у рейді 95.

За словами його товариша, Ганненко на війні виявляв себе тільки з кращого боку.

"Це не вигаданий персонаж або міфічний герой, Толя реальна людина слова і справи, я свідок одного з проміжків його бойового шляху і тому вище написане підтверджую особисто, як сержант і підлеглий у взводі (далеко не піхотному) він проявляв себе тільки з кращої сторони", - написав побратим зниклого.

Останній раз ветерана бачили 28 грудня о 19:20 в селі Бобриця де він відпочивав у закладі, де у нього виник з кимось конфлікт, після чого Ганненко пішов і зник. Вже два тижні про нього немає ніяких новин.

"Останній раз його бачили 28 грудня о 19:20 у вище зазначеному селі де він відпочивав і після сутички покинув заклад. За майже 2 тижні ніяких новин від поліції. Військовий, який став на захист Батьківщини і допоміг захистити незалежність нашої держави зараз потребує вашої допомоги і розголосу", - написав Підлісний.

Як ми писали раніше, у Львові поліція розшукала 14-річну дівчинку, яка зникла ще на початку грудня.