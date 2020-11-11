У Черкасах жінка народжувала під дверима лікарні через коронавірус

У Черкасах жінка народила дитину під закритими дверима лікарні через те, що була заражена коронавірусом. При цьому чоловік привіз дружину в обласну лікарню, де приймають пацієнтів з позитивним тестом на COVID-19.

Спочатку жінка мала народжувати в іншій лікарні, але коронавірус вніс свої корективи. Перейми у жінки почалися вночі. Дорогою в лікарню чоловік жінки дзвонив лікарю, яка і повинна була приймати пологи, якби не COVID-19. А лікар вже дзвонила своїй колезі в обласній лікарні. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Вночі відділення для хворих коронавірусною інфекцією було закрито. А інтервал сутичок скорочувався. Чоловік жінки розповів, що в лікарні їм ніхто не відкривав, він дзвонив, бігав до другого ходу, але нічим допомогти не могли.

Часу вже не залишалося і пологи почалися прямо перед входом в лікарню. Олександр розстелив свою куртку на землі, яка надалі була вся в плаценті.

Лікар, якій телефонували, встигла доїхати з дому і прийняла пологи на вулиці.

"Я вже бачив, як з'являлась головка. Коли вона вже подзвонила, тут вже процес йшов. Коли дружина народжувала, зателефонувала на емоціях і тоді в цей час вже вийшла бригада. Дружина народила швидко, тому у мене вже на руках була дитина", - розповів Олександр.

Коли новоспечений батько вже тримав малюка на руках - двері лікарняного корпусу відкрили.

Олександр зазначив, що лікарі вийшли до них з інвалідним візком. Але це викликало у нього подив, адже його дружина не могла сісти. На ній були припущені штани і не перерізана плацента.

"Знаєте, що мене найбільше здивувало? Всі були дуже повільні, за винятком лікаря, яка їхала. Всі були дуже повільні, ніхто не поспішав, у всіх все було добре", - поділився чоловік породіллі.

У лікарні повідомили, що жінці необхідно було викликати швидку допомогу. Та батько дитини теж нібито зробив помилку, бо пішов до загального приймального відділення, а треба було до перинатального. А звідти її повинні були направити в коронавірусне відділення.

За словами заступника головного лікаря Черкаської обласної лікарні Наталії Лакусти, затримка з персоналом сталася через те, що медикам потрібно багато часу, щоб одягти захисну уніформу.

Пуповину породіллі перерізали вже в пологовій залі, на відкриття якої жінка чекала, лежачи на зламаній каталці. У лікарні обіцяють провести службове розслідування.

У Черкасах жінка народила під дверима лікарні через COVID-19 (відео: YouTube)

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