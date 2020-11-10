Одна медсестра на 60 хворих COVID-19: з'явилися моторошні фото лікарні Харкова

"Коронавірусна" лікарня Харкова жахнула умовами (колаж: РБК-Україна)

У Харкові брак персоналу і страшні умови в лікарні для пацієнтів з коронавірусом

У Харкові пацієнти з коронавірусом лікуються в страшних умовах напіврозрухи і забуття. У мережі з'явилися знімки з 22-ї Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні, а очевидець розповів, що відбувається всередині.

Вражаючі кадри з'явилися в Телеграм-каналі "Куп'янськ Новини".

На фото можна розглянути, що палати в жалюгідному стані, особливо страшні санвузли, які давно потребують капремонту. Пацієнти кажуть, що персоналу не вистачає, і одна медсестра працює з 60 людьми.

"У мене медсестричка попросила шприц, тому що в сусідній палаті лежала бабуся і вона їй 5 днів одним шприцом колола ліки, поки не погнулася голка. Все тому що у цієї бабусі не було грошей на нові шприци. Медсестри тоді отримували 6000 в місяць і їх тоді вже не вистачало, у нас була одна медсестра на 60 осіб", - так описав ситуацію пацієнт.

Умови в 22-ї лікарні Харкова (фото: kupyansknews)

Крім того в Телеграм-каналі показали фото закритих відділень лікарні в смт Куп'янськ-Вузловий Харківської області. Хоча чиновники скаржаться, що класти пацієнтів нікуди.

"Є два порожні закриті відділення лікарні, непотрібні при тому, що в Куп'янській лікарні переобтяжене інфекційне відділення, ось Вам і медична реформа. Дорога влада зверніть увагу на порожні лікарні своєї країни і буде де лікуватися, і кому", - йдеться в повідомленні.

Закрита лікарня в Куп'янську (фото: kupyansknews)

Тим часом в Україні новий антирекорд за коронавірусу. За останню добу (на 10 листопада) зафіксовано 10 179 нових випадків. І Харківська область є одним із "лідерів" за кількістю інфікованих.